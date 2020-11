Onderzoek UT toont relatie tussen alcoholreclame en drinkgedrag: "Best wel een doorbraak"

Door alcoholreclame gaan we meer drinken, reclame is ook van invloed op het drinkgedrag van jongeren. (Foto: Getty Images)

Het is nu wetenschappelijk bewezen: alcoholreclame leidt tot meer alcoholgebruik, ook bij minderjarigen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. "Dit is best wel een doorbraak", zegt onderzoeker Joris van Hoof. "De industrie, producenten en verkopers hebben dit altijd ontkend, maar we weten nu zeker dat deze relatie er is. Het één veroorzaakt het ander. Daar zijn wij als wetenschappers het over eens."

De onderzoekers spreken niet over reclame, maar over marketing. Van Hoof: "Reclame is marketing, maar marketing gaat verder. Dat zie je vooral op social media. Daar is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor de boodschap. Heeft een reclamebureau in opdracht van een alcoholproducent een mooie afbeelding of mooie video online gezet of was dit het werk van een influencer? Dat is op social media echt onduidelijk."

Social media is lastig

Er zijn inmiddels wel regels voor het maken van reclame op social media, maar die zijn volgens Van Hoof zeer moeilijk te handhaven. "Social media gaat over landsgrenzen heen. In Nederland volgen mensen ook Amerikaanse influencers. Daar kun je heel lastig Nederlandse wetgeving op loslaten."

Nu wetenschappelijk is aangetoond dat er een relatie bestaat tussen alcoholmarketing en het gebruik van alcohol, ook door jongeren, vindt onderzoeker Van Hoof dat de politiek dit moet gebruiken om hierover "verstandige beslissingen te nemen."

Alcohol en sport

De politiek zou volgens Van Hoof bijvoorbeeld moeten kijken naar alcohol en de sportwereld. "Alcoholmerken mogen geen sponsor zijn van een sportclub. De relatie tussen alcohol en sport is niet wenselijk. Dan is het wel gek dat er geen shirtsponsoring mag plaatsvinden, maar we hebben wel de Jupiler League gehad, het Holland Heineken House en iets verderop van de UT staat de Grolsch Veste."

Nationaal Preventieakkoord

Het onderzoek naar de relatie tussen marketing en alcoholgebruik is gedaan in het kader van het Nationaal Preventieakkoord. Daarin staat onder meer dat jongeren niet met alcoholmarketing in aanraking moeten komen of in elk geval zo weinig mogelijk. "Online zie je echter dat alcoholproducenten jongeren online nauwelijks in bescherming nemen. Onderzoekers maakten online profielen aan van kinderen van 12 tot en met 15 jaar. Met die profielen probeerden ze alcoholmerken online te volgen. Dat ging zonder enig probleem."

In 2018 werd het Nationaal Preventieakkoord door meer dan 70 partijen ondertekend. Samen willen ze Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen verkleinen. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Met vereende krachten willen de deelnemers onder andere bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol en dat het aantal mensen met overgewicht daalt in plaats van stijgt. (bron: rijksoverheid.nl)

Alcohol niet het nieuwe roken

Dat alcohol voor problemen kan zorgen, weten we al jaren. Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Ze zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Overigens denkt onderzoeker Van Hoof niet dat alcohol onder hetzelfde vergrootglas komt te liggen als roken. "Bij verantwoord gebruik is alcohol niet direct schadelijk voor de gezondheid, terwijl roken altijd schadelijk is."