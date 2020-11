Raaltese volop in de aandacht met foto van doodgeschoten chimpansee uit dierenpark Amersfoort

"Hij had echt een hele stoere blik, een mooie grijze baard, sprekende ogen." Anja Wessels uit Raalte omschrijft chimpansee Mike, die onlangs in Dierenpark Amersfoort werd doodgeschoten nadat het dier samen met een andere chimpansee was ontsnapt uit hun verblijf.

Wessels fotografeert graag dieren en ook Mike verscheen regelmatig in haar lens. Een prachtige foto, waarop chimpansee Mike te zien is in een zwarte achtergrond, trok de aandacht.

"Het is redelijk bizar hoe het nu gaat over die ene foto", aldus Wessels die haar foto op Facebook zette en daarmee wereldwijd in de belangstelling kwam te staan. Televisie, kranten, internet; iedereen wil haar verhaal horen. "Triest heel triest, de manier waarop het gegaan is. Dat is hartstikke jammer, maar het is niet anders."

Strak in de lens

Ze zette de bewuste foto van Mike op Facebook. "Op die foto reageren mensen altijd omdat ie zo strak in de lens kijkt. Ik wilde er toch even aandacht aan besteden en dacht 'ik gebruik die foto'."

Mike was met 55 jaar al oud, maar toch bleef hij zeer fotogeniek. "Het is altijd de groepsleider geweest. Hij had een heel belangrijke rol en dat straalde hij ook uit. Een indrukwekkende kop, vind ik persoonlijk. Op die foto kwam dat er heel goed uit."

Simpele verklaring

Het was haar favoriete aap, ze ging ook altijd voor Mike naar de dierentuin. Op de foto kijkt de chimpansee perfect in de lens van Wessels. De verklaring is simpel. "Ik doe helemaal niks. Iedereen fluit en roept en doet gek en die apen denken dan 'daar heb je weer zo'n malloot'.

Ze zet haar lens tegen het raam van het verblijf om reflectie te voorkomen en dan is het een kwestie van wachten. "Soms sta je dan een uur voor een verblijf en dat doen de meeste mensen ook niet."

Apen doen altijd wel iets en dat maakt ze makkelijker om te fotograferen dan bijvoorbeeld grote katten die het grootste deel van de dag liggen te slapen. "Dat is niet interessant."

Praatje maken

De dierentuinen zijn vanaf vandaag weer open en dus kan Wessels weer naar hartenlust fotograferen. "Ik wil eigenlijk wel naar Amersfoort. Ik heb contact gehad met een oud-dierenverzorger van Mike." Die gaf aan dat wanneer ze komt, ze moet bellen, zodat ze even een praatje kunnen maken. "Dat lijkt me ook wel heel leuk om te doen."

En er zijn nog genoeg foto's te maken. Van gorilla Bokito bijvoorbeeld in Diergaarde Blijdorp. "Die is echt anders dan de andere gorilla's. Niet omdat ie ontsnapt is, maar hij kijkt echt op een heel andere manier naar het publiek."

Vanwege de ontsnapping destijds van die gorilla is de beveiliging zodanig dat het een stuk lastiger is om daar binnen een goede foto te maken. "Ik hoop buiten een keer een goede strakke foto te kunnen maken."