Chinese begraafplaats in Zwolle landelijk in trek: uitbreiding van start

Chinese begraafplaats in Zwolle in trek: gemeente gaat uitbreiden (Foto: RTV Oost)

De uitbreiding van de Chinese begraafplaats in Zwolle start komende maandag. De gemeente springt daarmee in op de grote landelijke belangstelling vanuit de Chinese gemeenschap.

In 2016 is een Chinees deel geopend op begraafplaats Kranenburg in Zwolle. Daarbij was de afspraak met de Chinese gemeenschap dat dit in twee fasen zou gebeuren. De tweede fase zou starten zodra tweederde van de graven was uitgegeven. In 2019 was dit al het geval.

Op dat moment was zelfs 85 procent van de 230 graven al uitgegeven. Opvallend is dat deze graven nog niet allemaal in gebruik zijn. In de Chinese gemeenschap is het namelijk de gewoonte om al bij leven een graf te kopen. Het graf wordt dan vaak al ingericht bij een monument.

Chinese tradities

De begraafplaats is, in nauw overleg met de Chinese gemeenschap, zo ontworpen dat er volgens Chinese tradities begraven kan worden. De begraafplaats ligt op een zonnig en licht deel van het terrein en alle graven hebben uitzicht over de vijver, die bovendien vergroot gaat worden.

Verder is er een pagode en een urnenmuur. In het nieuwe gedeelte komt een wierrookvat en een vuurschaal.

De werkzaamheden duren tot eind maart 2021. Vanaf april 2021 kan in het nieuwe gedeelte worden begraven.