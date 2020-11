PSV, Ajax: krakers voor FC Twente en Heracles

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

PEC Zwolle – FC Utrecht

De laatste twee ontmoetingen in Zwolle tussen beide ploegen waren ouderwetse spektakelstukken. In januari van dit jaar prijkte er 3-3 op het scorebord. Yuta Nakayama redde in de slotminuten een punt voor PEC.

Vorig jaar februari ging het nog gekker. Toen boog PEC in de slotfase een 3-1 achterstand om in een 4-3 overwinning. Mike van Duinen benutte na veel VAR-tumult een penalty en tekende diep in blessuretijd ook voor de winnende treffer.

PEC won nog maar één keer dit seizoen en wacht nu al vijf duels op de tweede zege.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Ajax – Heracles

Heracles begint aan een loodzware serie. Na het bezoek aan koploper Ajax wachten AZ (thuis) en Feyenoord (uit).

Winnen bij Ajax is een nagenoeg onmogelijke opgave voor de Almeloërs. Dat lukte alleen in de eredivisie in 1964, 4-1 werd het toen.

De laatste ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA won Ajax eenvoudig met 4-1. De laatste keer dat Heracles een punt meenam uit Amsterdam was ruim twee jaar geleden. Kristoffer Peterson knalde in de slotfase prachtig raak, maar Matthijs de Ligt voorkwam alsnog een Almelose overwinning.

Aftrap: zondag 12.15 uur

FC Twente – PSV

Vorig seizoen openden beide ploegen tegen elkaar. Het gepromoveerde Twente liet titelkandidaat PSV toen lelijk struikelen, want de 1-1 voelde in Eindhoven als een nederlaag. Keito Nakamura zorgde al na acht minuten voor de Twentse voorsprong en verder dan de gelijkmaker van Denzel Dumfries kwam PSV niet.

De laatste thuiszege van Twente tegen PSV dateert van 2013. In de laatste speelronde werd het 3-1 door goals van Luc Castaignos, Nacer Chadli en Willem Janssen. Mark van Bommel verdween in de tweede helft met rood van het veld.

Ook de allereerste Twente-PSV in 1966 was in de laatste speelronde. Mede door vier treffers van Willy van der Kuijlen werd het toen 7-1. Dat is ruim 54 jaar later nog altijd de grootste nederlaag die Twente thuis om de oren kreeg tegen PSV.

Twente heeft maar twee punten minder dan nummer drie PSV en kan de uitstekende start dus een prachtig vervolg geven.

Aftrap: zondag 16.45 uur

Almere City – Go Ahead Eagles

Go Ahead gaat op bezoek bij de nummer twee van de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie. Almere leed afgelopen zondag pas de eerste nederlaag van het seizoen. Het was wel meteen een forse: 7-2 bij Cambuur.

Vorig jaar oktober stonden beide ploegen twee keer tegenover elkaar in de polder. Het competitieduel eindigde gelijk (1-1) en twee weken later wonnen de Deventernaren het bekerduel met 3-1. Richard van der Venne scoorde namens de Eagles in beide wedstrijden.

De huidige stand en de historische uitslagen vertellen een tegenstrijdig verhaal. Go Ahead heeft weliswaar negen punten minder, maar verloor de laatste tien jaar maar één keer in Almere.

Aftrap: zaterdag 16.30 uur

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.