Erehaag van zendmasten voor verongelukte etherpiraat Remco (20) uit Haaksbergen

Al de hele ochtend en middag wordt er gebouwd aan de erehaag. De tientallen meters hoge masten torenen hoog boven het Glazen Bos - het monument langs de rondweg van Haaksbergen - uit. De actie is keurig vooraf gemeld bij de gemeente.

En als inspecteurs van het Agentschap Telecom, de instantie die belast is met de opsporing van etherpiraten, vrijdag even voor het middaguur poolshoogte komen nemen en horen wat er aan de hand is, tonen ze alle begrip voor de situatie. Sportief knijpen ze een oogje dicht. Er zijn nu eenmaal zaken die blijkbaar belangrijker zijn dan alleen het strikt naleven van de wet...

Tekst gaat verder onder foto

De erehaag van zendmasten voor de verongelukte Remco (Foto: News United / Dennis Bakker)

Drijvende kracht

Slechts twintig jaar oud mocht hij worden: Remco, een van de drijvende krachten achter de RSC, de Rietmolense Super Combinatie. Een team van enthousiaste zendpiraten, dat geregeld plaatjes door de ether doet schallen.

De Haaksbergenaar kwam vorig weekeinde onder tragische omstandigheden om het leven nadat hij door onbekende oorzaak met zijn auto van de weg was geraakt. Dat gebeurde op de Diepenheimseweg, op slechts enkele kilometers van zijn woonplaats.

Tekst gaat verder onder foto

Op diverse plekken langs de erehaag veel foto's van Remco, vanaf zijn geboorte tot vlak voor het fatale ongeluk. (Foto: News United / Dennis Bakker)

Wrak onzichtbaar

Remco was ziek geweest. Was net herstellende van een longontsteking. Die vrijdagavond had hij een bezoekje gebracht aan kameraden in Diepenheim, maar was op tijd weg gegaan. Wilde het niet laat maken. Op de terugweg ging het echter mis. Omwonenden hoorden die avond een knal en zijn nog wel naar buiten gegaan, maar zagen niets. De auto bleek van de weg geraakt en was daardoor aan het zicht onttrokken. Pas de volgende ochtend trof een passerende fietser het wrak aan.

Twee rechterhanden

Remco zou die zaterdagochtend bij een goede vriend op bezoek. "Om te helpen met klussen. Wat hij iedere zaterdag bij ons deed. Remco had twee rechterhanden. Was superhandig, kon echt alles. Die zaterdag heb ik hem om acht uur nog een wat ludiek berichtje gestuurd. 'Hier aarde voor Remco, kom er maar in'.

Omdat ik dacht dat hij zich misschien wel verslapen had. Maar zijn vader belde een uur later met het afschuwelijke nieuws. Om te zeggen dat hij niet zou komen. Omdat Remco niet meer op deze aarde was. Zó wrang."

De klap kwam keihard aan binnen de hechte vriendengroep van Remco. Ze zien het als een hele kleine schrale troost dat ze later vernamen dat hun maatje eigenlijk meteen is overleden. "Dat hij dus niet misschien wel uren nog in de auto heeft gezeten te wachten op hulp. Alleen al de gedachte zou je gek van worden", zegt een van hen.

Grote verslagenheid

In Remco's vriendenkring, onder wie een groot aantal etherpiraten uit Twente en de aangrenzende Achterhoek, heerst grote verslagenheid. Na het ongeluk werden eigenlijk meteen al grootse plannen gesmeed om er een onvergetelijke uitvaart van te maken.

"Alleen zitten we met het probleem dat we heel veel willen, maar door corona zo weinig mogen. We hebben daarom tegen elkaar gezegd dat we er een onvergetelijk afscheid van willen maken. Binnen de grenzen vanzelfsprekend."

Tekst gaat verder onder foto

De tientallen meters hoge zendmasten vormen een erehaag voor de verongelukte Remco (Foto: News United / Dennis Bakker)

Ereboog

Vandaar dat er bij het Park Scholtenhagen, aan de rand van Haaksbergen, zes zendmasten staan opgesteld. Met daarbij veel foto's van Remco, vanaf zijn geboorte tot vlak voor het fatale ongeval.

De tientallen meters hoge gevaartes - waarvan de hoogste 80 meter hoog - vormen een ereboog. Twee bij de invalsweg van het park, vier even verderop bij de aula. Waaronder Remco's eigen zendmast. De erehaag staat wrang genoeg vrijwel letterlijk op steenworp afstand van Remco's ouderlijk huis.

Na de condoleance vanavond speelt Remco's favoriete band Half Um Half een ode aan de verongelukte Haaksbergenaar. Dat gebeurt in besloten kring. Een van de bandleden was eigenlijk al gestopt met muziek maken, maar haalt zijn instrument voor deze gelegenheid weer voor de dag. Speciaal voor Remco.

Uitgeleide

Zaterdagochtend wordt Remco door zijn maatjes uitgeleide gedaan als hij naar het crematorium in Haarlo wordt gebracht. Waarbij hij nog een allerlaatste keer zijn eigen zendmast passeert.