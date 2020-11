Vooral positieve reacties op plan kruispunt Bos Raalte

De Raalter politiek reageert vooral positief op het voorstel om kruispunt Bos, het knooppunt bij Raalte waar de N35 en de N348 samenkomen, aan te passen. Niet de gedroomde variant met de N35 in tunnel wordt uitgewerkt, maar de goedkopere variant met een viaduct over de N348.

“Met deze variant kunnen we goed leven”, vertelt Jan Schokker namens Gemeentebelangen Raalte. “Het prijsverschil tussen de varianten is erg groot.”

Het prijsverschil tussen ‘droomvariant met tunnel’ en de variant die nu uitgewerkt wordt, is liefst 15 miljoen euro. “Dat is gewoon te gortig”, oordeelt Guus Temmink namens het CDA. “Een brug te ver.”

'Een belangrijke stap gezet'

Toch vindt Temmink het goed dat Raalte aanvullend onderzoek heeft laten doen. “We praten hier over een investering voor jaren en jaren. We hebben nu een belangrijke stap gezet.”

Ook VVD’er Alexander Kreule is blij dat het onderzoeksrapport er nu ligt. “De N35 verdiept was volgens de VVD de mooiste, maar gezien de 15 miljoen extra ook een onhaalbare optie. De variant waar we nu mee verder gaan, is ook een hele mooie.”

Ook vanuit de oppositie klinken positieve geluiden: “Ik snap dat het met 15 miljoen extra niet kan”, laat PvdA’er Arie van der Wilt weten. “Nu snel doorgaan met deze variant.”

'Fietslus moet er wel komen'

GroenLinks en Lokaal Alternatief hebben nog wel vragen over wat er gebeurt met de fietsverbinding bij het kruispunt. “Hoe dan ook, de fietslus bij het kruispunt moet er wel komen”, vindt Egbert den Daas.

Ralph Mulders van GroenLinks vindt wel dat het een gemiste kans is dat er alleen naar wegverkeer wordt gekeken. “Het is waardeloos dat we de N35 gaan pimpen en de F35 (fietsverbinding, red) en S35 (spoorverbinding, red) links laten liggen.”

Bovendien vindt Mulders dat met de aanpak van kruispunt Bos het probleem verschoven wordt. “Als je dit kruispunt aanpakt, sta je straks 500 meter verderop in de file. En daarna 200 meter verder weer.”

'Niet het beste voor Raalte'

Burgerbelangen is het meest kritisch op de plannen: "Dit plan is niet het beste voor Raalte, terwijl het over een superbelangrijke voorziening gaat. wonderlijk dat er nu alleen naar het geldverhaal gekeken lijkt te worden," oordeelt Ben Nijboer.



"Daar wil ik het wel met de collega-partijen over hebben." Nijboer kondigt aan dat hij gaat vragen om het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

'Wie betaalt, bepaalt'

Den Daas van Lokaal Alternatief snapt wel dat niet voor de droomvariant van Raalte wordt gekozen. “We betalen het minst en wie betaalt, bepaalt. Maar, we mogen ook blij zijn dat de provincie er zo veel geld bij doet en dat er überhaupt wat gebeurt.”

Over één ding zijn bijna alle politici het eens: “Van belang is nu om zo snel mogelijk te starten met de aanpak van het kruispunt”, aldus D66-raadslid Peter Moorman.

PvdA’er Van der Wilt valt bij: “We zijn nu al zo lang aan het treuzelen, we moeten nu echt aan de gang gaan.”