Wat vind jij: Je moet eerst een carbid-examen afleggen voordat je mag schieten

Nu er een landelijk vuurwerkverbod is, stijgt de vraag naar carbid explosief. En dit blijft niet onopgemerkt. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van hun veiligheidsregio praten maandag of er meer landelijke maatregelen moeten komen.

Vooral op het platteland wordt er tijdens de jaarwisseling veel carbid geschoten. In de steden gingen mensen andere jaren vooral voor vuurwerk. Maar door het landelijke verbod kan dat dit jaar wel eens anders zijn.

Burgemeesters zijn zelf verantwoordelijk voor hoe zij omgaan met het afsteken van carbid in hun veiligheidsregio. In het landelijke vuurwerkverbod is daar namelijk niet over gesproken. Daarom gaan ze aankomende week praten over de handhaving en over eventuele voorlichtingscampagnes.

In onze provincie hebben de veiligheidsregio's al een keuze gemaakt. Veiligheidsregio IJsselland heeft vorige week groen licht gegeven voor het carbidschieten. Regio Twente staat het ook toe, al komen er na volgende week nog aanvullende maatregelen.

