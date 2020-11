Theologe des Vaderlands Almatine Leene: "Laten we eerst eens luisteren voordat we een oordeel vellen"

Almatine Leene uit Hattem wil als de nieuwe Theoloog des Vaderlands vooral duiding proberen te geven als religie en aanverwante zaken weer in het nieuws zijn. "Er speelt op dit moment best veel op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en over homoseksualiteit".

Leene is begin deze maand aangesteld als predikant in de gereformeerd vrijgemaakte kerk in Hattem. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke predikant van die kerk. Daarvoor heeft ze zestien jaar gewerkt in Zuid-Afrika.

"Ik kijk nu wel met Zuid-Afrikaanse ogen naar Nederland", zegt ze. Het valt haar op dat mensen hier nu heel snel over elkaar heen vallen. Volgens Leene zijn de mensen in de afgelopen jaren weliswaar niet minder tolerant geworden maar wel minder relatiegericht.

"In Zuid-Afrika stelt men meer relaties voorop. Hier in Nederland zit iedereen op Twitter en heeft over alles wat te zeggen en zegt dat ook gelijk. Almatine Leene vindt dat de discussie aardig verhard is in Nederland.

Ze noemt de berichtgeving rondom de kerkdiensten in Staphorst in coronatijd als voorbeeld: "Iedereen viel erover heen zonder dat er feiten op tafel lagen of zonder dat de mensen in Staphorst eerst konden reageren, ja dat is niet zo netjes". Dat staat los van het feit of het klopte wat daar gebeurde, meent ze: "Achteraf kun je daar pas een oordeel over vellen. Dat mag en dat moet ook, maar laten we eerst even luisteren".

