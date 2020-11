Nieuwe politiechef team Twente-Midden is eerste chef zonder politie-ervaring

Hester Scholten, die jarenlang werkte als projectmanager bij de gemeente Deventer, gaat leiding geven aan de tweehonderd agenten die werkzaam zijn in de regio's Hengelo, Haaksbergen en Hof van Twente. "Het uniform zit heel comfortabel", vertelt Scholten, terwijl ze voor het eerst in vol ornaat door het politiebureau van Hengelo loopt. "Het is wel iets heel anders dan ik gewend ben."

Scholten (48) heeft geen enkele ervaring binnen de politie. Bij de gemeente Deventer was ze senior-projectmanager. Haar grootste project was de nieuwbouw van het stadhuis in de binnenstad van Deventer. "Dat was een ongekend groot project", zegt Scholten. "Ik was daar verantwoordelijk voor de communicatie, de inrichting van het gebouw, de kunst in het gebouw, de duurzaamheid en nog een aantal deelprojecten. Voor die tijd was ik actief als veiligheidsmanager bij de gemeente."

De vacature voor teamchef bij de politie was in haar ogen dan ook een kans die ze niet kon laten lopen. "Als je weet dat ik lang actief was op het gebied van veiligheid binnen de gemeente. De affiniteit die ik daarmee heb, het oplossen van complexe vraagstukken, het werken met grote groepen mensen, dat komt in deze functie mooi samen."

De teamchef-functie wordt meestal ingevuld door ervaren politiemensen. Waarom heeft de politie er nu voor gekozen iemand extern te zoeken? "Je ziet dat de samenleving steeds sneller aan het veranderen is", legt districtschef Karlijn Baalman uit. "Je ziet dat heel veel ontwikkelingen zich opvolgen en de politie is af en toe nog wel intern gericht. Maar als je wil reageren op de veranderingen van buiten, moet je dus ook kwaliteiten van buiten halen. Dus mensen die andere ervaringen en kwaliteiten meenemen. Daarom hebben we besloten extern iemand te zoeken. Tot nu toe was de cultuur binnen de politie daar tegen, ik vond het hoog tijd dat we die cultuur gingen doorbreken."

Voor dat idee gingen niet overal de handen op elkaar. "Iedereen die op deze belangrijke functie zit, heeft wel ervaring in blauw", zegt de Hengelose wijkagent Frank Hardik. Ook hij had zijn bedenkingen bij deze externe vacature. "We zeggen hier wel eens dat iemand zonder ervaring op deze functie niet kan. Die heeft nog geen broek versleten bij de politie, zeggen wij dan. Dat collega's daar sceptisch over zijn, dat snap ik wel."

Ik moest eerlijk gezegd wel even slikken toen ik zag dat ze iemand extern zochten Rob Welten, burgemeester van Haaksbergen

Datzelfde gevoel kreeg burgemeester Rob Welten van Haaksbergen toen hij de vacature zag. Als burgemeester in het district Twente-Midden moet hij geregeld met de nieuwe teamchef om tafel. "Ik moest eerlijk gezegd wel even slikken toen ik zag dat ze iemand extern zochten", vertelt Welten. "Ik heb ook niet onder stoelen of banken gestoken dat ik twijfels had en me afvroeg of dit wel verstandig was. Dit is een cruciale positie, daar komen veel verantwoordelijkheden bij elkaar en dan moet je niet misgrijpen."

"Zo'n functie, een schakelfunctie van het landelijke naar het plaatselijke niveau en weer terug, die functioneert alleen bij draagvlak in de samenleving en in de eigen organisatie", vervolgt Welten. "Dan moet je niet iemand hebben die een vreemde eend in de bijt zou kunnen zijn."

Maar na de gesprekken met Scholten verdwenen de twijfels. Zowel binnen het politieteam als bij Welten, die haar tijdens een zogenoemd "klik-gesprek" de nodige kritische vragen stelde. "Ik vind dat ze daar heel goed mee omging en dat gaf mij het goede gevoel dat ze ook echt letterlijk een klik maakte. Uiteindelijk moet je het samen doen en je moet niet alleen kijken wat er straks op haar schouder zit."

Ik voel me soms een wandelend experiment Hester Scholten, nieuwe teamchef politie Midden-Twente

"Ik voel me soms een wandelend experiment", zegt Scholten. "Maar daar hou ik wel van. Iets nieuws proberen en ontdekken hoe het loopt. Het avontuur met het team aangaan, dat vind ik wel mooi."

"Het gaat erom dat je het gevoel hebt dat je elkaar in spannende situaties vindt", vervolgt Welten. "En dat gevoel had ik bij deze nieuwe chef. Ze brengt behoorlijk wat ervaring mee en ze kan juist bij de politie wat nieuws brengen. Ik hoop wel dat ze een paar jaar op haar post blijft zitten. Want er is wel veel mobiliteit en doorstroming binnen de organisatie. Daar is op zich niets mis mee, maar het moet niet teveel worden. Dus ik hoop dat Hester een paar jaar goed blijft renderen op deze positie."

Dat er misschien nog wantrouwen is binnen het team, vindt districtschef Karlijn Baalman niet erg. "Ik hoop van harte dat het wantrouwen snel voorbij is. En een beetje wantrouwen mag er ook best zijn, we moeten elkaar scherp houden."