Zakenvrouw en ex-coronapatiënte Annerie Bemthuis schreef coronaboekje: 'Dit is nodig'

Zelf spreekt ze liever over een 'boekje'. "Ik hield een dagboek bij, zoals ik zo vaak doe als er een bijzondere periode is in mijn leven. En ik zag de cijfers over corona op televisie, maar ik zag niet het verhaal van de coronapatiënt." En daarom besloot ze om haar dagboek te publiceren.

Ontkennen

Twee maanden was ze ziek, kon ze niks. En nu nog heeft ze beperkte energie en werkt ze nog maar deels. Dat mensen corona ontkennen doet haar zeer, ook vindt ze het belangrijk dat mensen weten wat er gebeurt als je corona krijgt. "Ik ben twee maand ziek geweest. Dat is misschien niet veel op een mensenleven, maar twee maanden missen in je gezin, in je zaak. En wat denk je van alle kosten, alle ziektekosten?"

Voor Annerie was het ook lastig omdat ze in de dagen voor ze ziek was met allerlei mensen in contact was geweest, die van het GGD in quarantaine moesten. "Patricia Gerritsen was wat mij betreft de held van de GGD. Want hoe vertel ik dit? Aan mijn beste vriendin die op huwelijksreis is? Aan mijn bestuurders? Zij heeft daar echt baanbrekend werk gedaan." Door de besmetting van Annerie moesten tien mensen een week in quarantaine, uiteindelijk bleek niemand ziek.

Het boekje ligt sinds kort in Twentse boekhandels, de opbrengst van het boekje gaat naar de stichting C-support, een stichting die nazorg verleent aan coronapatiënten.