Henk Jan Meijer valt in als burgemeester van Enschede: "Er komt een zware baan bij"

Hij zegt het maar gelijk: "Mijn Twents is slecht, maar mijn ouders komen uit Oost-Groningen en ik spreek ook geen Oost-Gronings. Dus ik ga het ook niet proberen."

Het is nog maar zijn tweede dag als 'invalburgemeester' van de grootste stad van Overijssel, maar Henk Jan Meijer is al volop 'ondergedompeld' in het Enschedese.

'Ik schrok als eerste'

De 69-jarige Meijer werd door de Commissaris van de Koning gevraagd om het waarnemerschap in Enschede op zich te nemen. "Ik schrok eigenlijk als eerste, omdat de reden toch heel vervelend is: Onno van Veldhuizen die al zo'n vijf á zes weken ziek is en blijkbaar nog een paar maanden moet herstellen", zegt Meijer.

"En vervolgens dacht ik: het is een ongelooflijk mooie en eervolle uitdaging. Ik heb er wel even over nagedacht, want ik heb ook wel andere dingen die m'n leven nu vullen", zegt Meijer, onder meer doelend op zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. "Er komt nu een vrij zware baan bij."

Bestuurlijke ervaring

Enschede heeft een relatief jong college; Jurgen van Houdt is de enige wethouder die al een eerdere termijn heeft gehad. "Ik denk dat mijn bestuurlijke ervaring ook de toegevoegde waarde kan zijn", zegt Meijer, die negentien jaar lang burgemeester van Zwolle was, daarover.

"De wethouders kennen de dossiers in Enschede beter, maar bepaalde bestuurlijke processen en patronen die je ziet, daar kan ik echt op adviseren."

Bekijk hier het hele vraaggesprek met Meijer:

Corona en andere strubbelingen

Meijer begint middenin de coronacrisis aan zijn tijdelijke baan. "Dat maakt het wel zwaarder, maar het is niet dat ik er daardoor tegenop zie", zegt hij. "Er moet iets aangepakt worden en dat heb ik eigenlijk altijd gedaan."

Naast corona, kampt Enschede ook met veel andere zaken, zoals de reeks autobranden en flinke strubbelingen in het sociaal domein. Gaat Meijer dat aanpakken? "Ik heb overal in het leven vrij lang gezeten. Als je iets aanpakt, dan heb je er ook tijd voor nodig", antwoordt hij. "Misschien kan ik wel wat observaties doen, dat het college iets anders aanpakt, maar dat kan je niet in twee of drie maanden veranderen. Dat pretendeer ik ook niet."

Meijer vervolgens: "Maar het is wel meer dan op de winkel passen. Het is vooral de boel draaiende houden en wethouders die nu toch al zes weken zwaar belast zijn, ontlasten."

Voor hoe lang?

Hoe lang Meijer waarnemer in Enschede blijft, is nog niet helemaal duidelijk. "Het liefst zo kort mogelijk, maar de verwachting is dat het toch zeker nog wel twee maanden duurt voordat Onno van Veldhuizen weer terug kan komen. Het zal ergens januari-februari zijn dat ik hier weer vertrek."

Tot die tijd pendelt Meijer op en neer van zijn woonplaats Zwolle, naar Enschede. "Het valt me mee dat dat in een uur heel goed te doen is." In de tussentijd kan hij Enschede beter leren kennen, want: "Ik pretendeer niet dat ik de stad ongelooflijk goed ken."