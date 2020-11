Coronabesmettingen in Twente blijven dalen: "Het gaat de goede kant op"

Van een jubelstemming is bij de GGD zeker geen sprake; Twente loopt namelijk nog achter op de rest van Nederland als het gaat om de dalende lijn in het aantal coronabesmettingen. "Maar we zitten wel in de lijn naar beneden", zegt Erik Maarsingh van GGD Twente. "Dat is goed nieuws en naar verwachting kunnen we over een x-aantal weken langzamerhand weer naar een normale situatie. In de ziekenhuizen ziet het er nu ook iets gunstiger uit."

Maximaal 44 besmettingen per dag

In Twente raken nu gemiddeld 266 mensen per dag besmet met het coronavirus. Dat aantal moet naar maximaal 44, wil Twente naar het oude niveau 'waakzaam' terugkeren. "De besmettingen zijn nu nog vier keer zo hoog", zegt Maarsingh. "We hebben dus nog een stukje te gaan. Houd je aan de maatregelen, dan is er straks weer meer mogelijk."

De GGD kijkt voor de actuele coronasituatie in Twente naar de weekcijfers. Die geven volgens de gezondheidsdienst een betrouwbaarder beeld dan de dagcijfers, die vaak sterk fluctueren.

"Het gaat langzamerhand de goede kant op in Twente", zegt de GGD:

Bron- en contactonderzoek

Doordat de besmettingen afnemen, kan de GGD ook weer beter het bron- en contactonderzoek uitvoeren. "Dat doen we nu weer veel uitgebreider", zegt Maarsingh. "Op dit moment zijn 225 mensen, alleen voor Twente, met bron- en contactopsporing bezig. Dat betekent dat we weer meer zicht hebben op waar de besmettingen zitten."

Voor de verspreiding van de pandemie is het bron- en contactonderzoek heel belangrijk GGD Twente

Meer opsporen, betekent ook dat de GGD meer clusters opduikelt. Dat zijn besmettingen van drie of meer personen. "We zien nu zo'n vijftig clusters in Twente. Veel in het voortgezet onderwijs en de zorgsector, maar ook in het bedrijfsleven."

Maarsingh benadrukt het belang van het bron- en contactonderzoek. "Voor de verspreiding van de pandemie is dat heel belangrijk, want op die manier kun je ook gericht maatregelen nemen. Dat is ook effectiever dan als je weinig zicht hebt."