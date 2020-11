Voorarrest terreurverdachte Rijssen verlengd

De 44-jarige man werd woensdagochtend door een zwaarbewapend arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies aangehouden in zijn woning aan de Karel Doormanstraat. Justitie verdenkt de Rijssenaar ervan dat hij rond 2013 een van de leiders was van de terroristische groepering Ahrar al Sham.

Volgens het Landelijk Parket - dat zich binnen het Openbaar Ministerie bezighoudt met grootschalige onderzoeken naar onder meer terrorisme - was de man verantwoordelijk voor de geldstromen binnen de terreurgroep.

Verdenking

Omdat het onderzoek onder het Landelijk Parket valt, werd de terreurverdachte vanmiddag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam. Justitie wil in het huidige stadium slechts kwijt dat de man wordt 'verdacht van betrokkenheid bij terrorisme'. "Op dit moment doen we geen nadere mededelingen", aldus Wim de Bruin, woordvoerder van het Landelijk Parket.

Reactie advocaat

Advocaat Jaap-Willem Roozemond zegt dat hij staat te popelen om een reactie te geven op de aanhouding. "Alleen mag ik dat niet omdat mijn cliënt in zogenoemde beperkingen zit. Zonder specifiek op deze zaak in te gaan, kan ik echter in z'n algemeenheid al wel zeggen dat het vonnis van de rechtbank Rotterdam uit 2019, waaruit zou blijken dat Ahrar al Sham een terroristische groepering zou zijn, nog niet vast staat. Er loopt namelijk nog een hoger beroep en het vonnis is dus nog niet onherroepelijk."

"Daar wil ik aan toevoegen dat het de vraag is of het wenselijk is dat Nederland oordeelt over een zeer complexe burgeroorlog, waarvan de Syriërs zelf ook zeggen dat die erg ingewikkeld is."

Tijdelijke verblijfsvergunning

De verdachte heeft de Syrische nationaliteit en heeft een tijdelijke verblijfsvergunning voor Nederland. Bij de huiszoeking werden onder meer zijn telefoons en andere gegevensdragers, waaronder computerapparatuur, in beslag genomen.

Terreurgroep

Ahrar al Sham werd in andere landen al langer gezien als een terreurgroep, maar in Nederland werd de beweging lange tijd beschouwd als gematigd. Pas in 2019 bestempelde de rechtbank Rotterdam Ahrar al Sham in een vonnis als terroristische organisatie. De groepering werkte onder meer samen met Al Quaida. Over dit vonnis loopt dus nog een hoger beroep, aldus advocaat Roozemond.

Opschudding

De aanhouding zorgde binnen de kleine Rijssense gemeenschap voor grote opschudding. Het gezin van de man woonde sinds een jaar of vier in Rijssen. De ouders leidden een teruggetrokken bestaan. Ze hadden vrijwel altijd de gordijnen dicht en bemoeiden zich niet of nauwelijks met de buurt. De man kwam geregeld bidden in de plaatselijke moskee, de vrouw ging eigenlijk uitsluitend in boerka over straat.