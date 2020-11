Hoe een bevalling en bruiloft in de sneeuwchaos van 2005 een extra dimensie kregen

"Wij hoorden pas achteraf de horrorverhalen, bij wijze van spreken, die mensen hadden meegemaakt", vertelt Roald Dekker. "Het begon met een klein beetje sneeuw en toen dachten we nog: 'dat is leuk voor de foto's'."

Maar dat kleine beetje sneeuw werd al gauw een heleboel sneeuw. Op sommige plekken in Overijssel viel die dag tientallen centimeters.

Een flink pak sneeuw valt bij de feestlocatie in Holten. (Foto: Roald en Gerdie Dekker)

Niet alleen in Rijssen waar Roald en Gerdie trouwden, ook in Enschede waar Kimm Pieters zich nog niet echt druk maakte toen ze de wereld in eerste instantie langzaam wit zag worden die ochtend van 25 november 2005. "Ik had er niet bij stil gestaan dat het heel veel zou gaan worden", zegt Kimm.

Een beetje sneeuw, dat is leuk voor de foto's. Bruidegom Roald Dekker trouwde op 25 november 2005

Maar om tien uur 's ochtends braken haar vliezen. "Ik had mijn broer gebeld om mij naar het ziekenhuis te brengen. Hij moest vanuit Glanerbrug komen, maar reed zich al snel vast." De stress werd toen wel voelbaar. Wat nu?

A-Ford

Roald en Gerdie Dekker lieten zich na de huwelijksplechtigheid in een oldtimer naar de feestlocatie op de Holterberg brengen. "Een A-Ford was dat, echt zo'n jaren '30-auto met zulke bandjes", herinnert Roald zich die tocht nog goed.

Met zijn vingers toont hij bij benadering de breedte van de banden van het voertuig dat glibberend de berg op reed. Misschien tien centimeter breed waren ze. Een klein ruiten- wissertje had de oldtimer. Een foto toont hoe de chauffeur net genoeg kon zien om zich een weg door de witte wereld te banen.

De A-Ford waarmee Roald en Gerdie Dekker glibberend de Holterberg op werden gebracht voor het feest. (Foto: Roald en Gerdie Dekker)

"Toen zagen we wel: het sneeuwt heel veel." De chauffeur kreeg bij aankomst op de Holterberg nog een kopje koffie aangeboden maar weigerde beleefd, omdat hij zo snel mogelijk weer weg wilde. "Nee, nee, ik ben blij als ik weer beneden ben zei hij", vertelt Roald Lachend.

Persweeën

De stress in Enschede wordt er intussen niet minder op als ook de verloskundige die wordt gebeld niet kan komen omdat haar auto niet wil starten. Een tweede verloskundige rijdt zich vast in een tunnel in Enschede.

Een ambulance weet het huis van Kimm Pieters wel te bereiken. Hoewel de bevalling van een eerste kind meestal flink tijd in beslag neemt, heeft Kimm al snel persweeën. Ze kan echt niet langer wachten.

Besloten wordt om thuis te bevallen, onder begeleiding van ambulancebroeders en de verloskundige die door de politie naar het huis van Kimm is gebracht. Op de hoek van de straat staat een brandweerwagen die de ambulance kan ontzetten, mocht het nodig zijn.

Helemaal niemand

In Holten maken Roald en Gerdie Dekker zich op voor hun trouwfeest. "Normaal als dan de receptie begint, staat er vaak al een hele rij buiten. Er stond gewoon helemaal niemand", lacht Gerdie. "Alleen de telefoon ging constant. Mensen die niet konden komen. De Holterberg ging elke keer dicht en dan was ie weer open."

De bruid straalt er niet minder om is te zien op de foto's in het trouwalbum van het stel. Voor de bruidsreportage waren eerder op de dag al binnenlocaties geregeld omdat buiten fotograferen met de sneeuw geen doen was.

Kerngezond

In Enschede komt op 25 november in een woning in de wijk Wesselerbrink een kerngezonde zoon ter wereld. "Ik heb twee heel geweldige ambulancemedewerkers gehad die mij door alles heen hebben geloodst", vertelt Kimm.

Ticho Pieters wordt op 25 november 2005 geboren in Enschede (Foto: Kimm Pieters)

Met de daggasten die er wel in slagen de Holterberg op te komen, werd het een mooi feest in Holten. Pas een dag later wordt duidelijk hoe groot de overlast is geweest en op dat moment nog steeds is.

"Wij hebben overnacht in Holten met alle daggasten. Toen we terugreden zagen we het en ook de beelden op televisie", vertelt Gerdie. In Haaksbergen, bijvoorbeeld, is de stroom uitgevallen. Inwoners van het dorp zitten het hele weekend zonder.

Auto uitgraven

Het was op hun trouwdag toch een beetje langs hen heen gegaan. "Ongelofelijk gewoon", herinnert Gerdie zich. "We zagen wel die sneeuw en ook wel mensen die weg gingen van het feest en letterlijk hun auto uit moesten graven. Dan denk je wel 'jeetje'."

Maar de werkelijke omvang van de sneeuwchaos wordt dus pas een dag later duidelijk. "Je beleeft zo'n dag toch anders als bruidspaar. Dan ben je ook met andere dingen bezig."

Ik zou ook niet hebben geweten wat ik had moeten doen als er niemand bij was geweest. Kimm Pieters beviel op 25 november 2005

Hoeveel stress er ook is geweest, in Enschede waarschijnlijk flink meer dan in Holten, zowel Kimm als Roald en Gerdie kijken met een goed gevoel terug op die bizarre 25-ste november in 2005.

"Ik denk dat ik heel veel geluk heb gehad dat de bevalling thuis gewoon heel goed is gegaan en dat er hele goede begeleiding is geweest. Ik zou ook niet hebben geweten wat ik had moeten doen als er niemand bij was geweest", zegt Kimm.

Iets extra's

"Je noemt het bizar, maar het is gewoon een heel bijzondere dag", zegt Roald. "Uiteindelijk had het wel iets extra's al die sneeuw", vult Gerdie hem aan. "Het was er zeker niet minder om, de dag."