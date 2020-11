High-tech bedrijf Masévon in Hardenberg is onbekende groeibriljant

Directeur en grootaandeelhouder Henk Kieft is trots op de nieuwe productiehal in Hardenberg: "We zijn supertrots dat we dit hebben neergezet met elkaar. Maar we zijn nog trotser als het zich zo ontwikkeld als wij hebben gedacht."

Masévon Hardenberg (Foto: RTV Oost)

Masévon is eigenlijk een cluster van vier industriële bedrijven met de hoofdvestiging in Hardenberg. Verder zijn er vestigingen in Dedemsvaart (Tuin mechanical parts) en Tubbergen (Haarhuis advanced constructions) en eentje een stuk verder weg: in het Utrechtse Nieuwegein (Vernooy vacuum engineering), in totaal zijn er tweehonderd medewerkers, waarvan zo'n tachtig in Hardenberg.

Omzet in 5 jaar verdubbelen

Met de miljoeneninvestering in grond, machines, hypermoderne cleanrooms en hal in Hardenberg wil de Overijsselse producent en ontwikkelaar van ingenieuze machines en systemen voor sectoren als de halfgeleiderindustrie anticiperen op een sterke groei in de komende jaren. "Onze omzet komt nu uit op zo’n 50 miljoen euro, maar we willen in 2025 naar de 100 miljoen-plus toe", aldus Kieft.

Hypermoderne apparatuur (Foto: RTV Oost)

Tegelijkertijd relativeert hij die doelstelling. "Omzet is belangrijk, maar het gaat toch vooral om de continuïteit van de groep. We willen onze activiteiten verbreden, steeds verfijndere producten maken en de werkgelegenheid in de regio bevorderen."

Wereldwijde export

De Overijsselse onderneming exporteert wereldwijd hoogwaardige technische producten. Zo'n tien procent van de omzet blijft in Nederland, al luidt de kanttekening dat onder de klanten in het buitenland zich veel dochters van Nederlandse bedrijven bevinden. Chipmachinefabrikant ASML is een klant, evenals Duitse halfgeleiderbedrijven en farmabedrijf Merck.

Honderd jaar geschiedenis

De geschiedenis van Masévon voert meer dan een eeuw terug. In Lutten gaat Jan Tuin begin 20e eeuw aan de slag als houtbewerker met een wagenmakerij. Na een verhuizing naar Dedemsvaart komt er een smidse bij. Na de oorlog gaat het snel; de landbouwmechanisatie komt op gang. Het bedrijf wordt steeds meer een machinefabriek en legt zich toe op de ontwikkeling van complexe machineonderdelen.

De afgelopen twee decennia ontwikkelde de onderneming zich van een metaalbewerkingsbedrijf tot een technologiebedrijf dat hoogstaande technische producten en systemen maakt met een steeds hogere graad van nauwkeurigheid en een hogere mate van reinheid.

De laatste stap is de nieuwe hal met high-end 'kwaliteitsruimtes' en een 'cleanroom'. Daarmee kunnen 'mechatronische precisie-assemblages' worden gerealiseerd voor onder meer de halfgeleider- en medische sector. Daarnaast heeft Masévon klanten uit de voedingsindustrie, de agritech, de automotive, olie- en gassector en luchtvaartindustrie.

Corona zal winst drukken

Die laatste drie sectoren laten het laatste tijd wel afweten, dus de omzet staat onder druk, maar Masévon verwacht dit jaar toch winst te maken. Vorig jaar bedroeg de winst, in combinatie met een gezond bedrijfsresultaat 1,8 miljoen euro. Kieft: "Ook dit jaar zal het resultaat positief zijn, maar onze investeringen en de coronacrisis drukken de winst wel."

Kieft zegt dat Masévon de productie de afgelopen maanden niet heeft stilgelegd. Corona zorgt wel voor een ander vervelend effect, het installeren van nieuwe systemen bij klanten is lastiger en complexer geworden en levert soms vertraging op. "We moeten nu nieuwe machines bij een klant in China installeren. Dat betekent dat op grond van de geldende quarantaineregels monteurs van ons eerst in China twee weken in quarantaine moeten en bij terugkomst ook nog eens in Nederland. Dat drijft ook de kosten op."

'Hardenberg is geen uithoek'

Kieft: "Deze regio is misschien niet zo heel bekend in Nederland, maar we hebben hier ook mooie bedrijven met wie we goed samenwerken. Er is een goede technische infrastructuur. En we hebben de UT Twente en enkele hogescholen dichtbij. Voor vacatures kunnen we putten uit de driehoek Zwolle, Twente en Zuid-Drenthe. De regio Eindhoven lijkt met z’n vele hightechbedrijven een gunstiger vestigingsplaats, maar de strijd om goed gekwalificeerd personeel is daar veel heviger. Daar vissen ze allemaal in dezelfde vijver. Laat ons maar lekker in Hardenberg blijven."