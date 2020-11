Altijd al een silo in je tuin gewild? Je kunt er één gratis en voor niks ophalen in Ambt-Delden

Het is geen alledaags object dat is te vinden op de Facebookpagina van de Bornse Weggeefhoek. Er wordt van alles en nog wat op aangeboden; fietsen, meubels, stenen en zelfs ingevroren stukken appeltaart. En meestal is er wel iemand te vinden die nog een goede bestemming weet voor de spullen waar anderen van af willen.

Meter of acht

Maar een grote graansilo die je op bijna elk boerenerf ziet staan? Nee, die zat er nog niet eerder tussen. Astrid Bransen en haar man hebben er één in de aanbieding. Ze wonen sinds mei op een voormalige geitenboerderij in Ambt-Delden. "Hij staat tegen de kapschuur aan op het erf. Hoe hoog ie is? Geen idee, maar mijn man schat 'm op een meter of acht", aldus Bransen.

De advertentie op de Facebookpagina van de Bornse Weggeefhoek (Foto: RTV Oost)

Ze hebben al eerder geprobeerd de silo kwijt te raken. Via Marktplaats, bijvoorbeeld. Konden mensen het gevaarte ook gratis af komen halen. Een succes werd dat niet. "Mensen wilden de silo wel hebben en dan vooral het ijzeren frame, maar dan moesten we 'm komen brengen. Dan kunnen we 'm net zo goed naar het grofvuil brengen."

De silo is nu al zo'n vijf jaar buiten gebruik. Bransen is het gevaarte liever kwijt dan rijk. "Ik heb twee jonge kinderen. Ik wil niet dat zij er in klimmen."

Uitkijktoren

Omdat Marktplaats geen succes bleek, probeert ze het nu op de Bornse Weggeefhoek. "Misschien zijn er mensen die weer andere mensen kennen. Het zou wel echt een mooie uitkijktoren zijn."

Mensen die een silo als uitkijktoren in hun tuin wel zien zitten, kunnen zich via Facebook melden bij Bransen.