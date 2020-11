Chinese begraafplaats Zwolle krijgt uitbreiding: 'Mooiste van Nederland'

Cai Xia Tung is er trots op. "Het is gewoon de mooiste Chinese begraafplaats van Nederland. Chinezen uit Frankrijk, Spanje, Italië, ga zo maar door. Ze willen hier allemaal graag hun 'laatste huis' hebben."

Het Paradijs

Want zo wordt dat in de gemeenschap genoemd, men koopt namelijk al bij leven een graf voor zichzelf. "Het gebruik is dat we bij leven een graf kopen, om zo de nabestaanden ook te ontzien van veel werk en kosten. Vaak wordt een graf gezamenlijk aangelegd, voor de man en de vrouw. De man ligt altijd rechts, de vrouw altijd links."

De Chinese begraafplaats in Zwolle, genaamd 'Het Paradijs', is trapsgewijs opgebouwd. "Dat maakt deze plaats uniek", vervolgt Xia Tung. "De graven liggen rondom de vijver, geheel volgens het gebruik. De nieuwe graven worden doorgetrokken in een halve cirkel en de vijver wordt ook uitgebreid."

12.000 euro per plaats

De begraafplaats mag uitbreiden, omdat in 2016 de afspraak is gemaakt dat als twee derde van de graven verkocht zou zijn, er meer mochten komen. "We kunnen nu zelfs al zeggen dat negentig procent van de plaatsen verkocht is." Het prijskaartje? "De goedkoopste plaatsen zijn 12.000 euro en dan moeten de steen en de kelder nog ingebouwd worden", stelt Xai Tung.

De werkzaamheden starten morgen, in april 2021 moet het nieuwe gedeelte klaar zijn.