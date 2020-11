Sam Crowther tekent profcontract bij Go Ahead Eagles: "Sneller gegaan dan verwacht"

Inmiddels kwam Crowther in vier duels in actie voor de Deventenaren. "Ja, het is inderdaad sneller gegaan dan ik vooraf had verwacht", zegt de de Groninger op de website van de club. "In principe zou ik dit seizoen bij Go Ahead Eagles Onder-21 aansluiten. Mijn hoop was om misschien één à twee keer per week met de eerste selectie mee te trainen. Uiteindelijk heb ik echter de hele voorbereiding meegetraind om vervolgens definitief aan te sluiten."

Mulenga als voorbeeld

"Met ons team wil ik dit seizoen op een plaats eindigen die recht geeft op het spelen van de play-offs", zegt Crowther over zijn doelstellingen. "Persoonlijk wil ik zoveel mogelijk speelminuten maken en veel leren. De aanwezigheid van een ervaren speler als Jacob Mulenga helpt me daarbij enorm. Jacob is zó’n slimme speler. Die ervaring probeert hij tijdens trainingen op me over te brengen door me te wijzen op specifieke details. De manier waarop hij laatst door zijn slimmigheid met twee doelpunten de wedstrijd tegen Telstar besliste, daar kan ik echt veel van opsteken."