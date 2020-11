PEC Zwolle heeft Tedic terug voor duel met Utrecht: "Op juiste momenten tik uitdelen"

Alleen Bram van Polen (bovenbeen) en Pelle Clement (lies) ontbreken nog bij de Zwollenaren, die dit seizoen al tweemaal vriendschappelijk tegen FC Utrecht speelden. Het duel in de voorbereiding ging verloren (0-2). In oktober werd het 3-3.

Geen geheimen

De tegenstander heeft dus geen geheimen meer voor PEC Zwolle-trainer John Stegeman, al zat bij beide duels nog wel John van den Brom op de bank bij de Domstedelingen. De coach is onlangs vertrokken naar Racing Genk en hij wordt voorlopig opgevolgd door René Hake, die in het verleden nog assistent-trainer was bij PEC.

"Dus het is even afwachten hoe en met welke spelers hij gaat spelen", aldus Stegeman. "Maar ze zijn levensgevaarlijk vanuit de omschakeling. Daar hebben ze ook de spelers voor. Utrecht heeft echt heel veel kwaliteit, maar we hebben in die twee wedstrijden ook gezien dat er zeker kansen liggen voor ons. We zijn zeker niet weggespeeld en daar moeten we op voortborduren."

Spektakel

De vorige edities van PEC Zwolle-FC Utrecht leverden spektakel op: vorig seizoen werd het 3-3 en een jaar eerder zelfs 4-3. "Ik wilde zeggen: dat doen we voor het publiek", lacht Stegeman. "Maar publiek is er morgen helaas niet. We willen gewoon wedstrijden winnen. Of dat nou met 1-0 is of met 4-3: prima. Het gaat gewoon om het resultaat. "

"We moeten ervoor zorgen dat we goed aan de bal zijn, dat onze restverdediging op orde is. En we moeten tegenstanders op de juiste momenten een tik uitdelen door een doelpunt te maken", vindt Stegeman.

Geen uitwedstrijd gewonnen

Na vijf wedstrijden zonder zege kan de ploeg uit de provinciehoofdstad een driepunter goed gebruiken. Dat geldt overigens ook voor FC Utrecht, dat slechts twee punten meer heeft dan PEC Zwolle en al bijna twaalf maanden geen uitwedstrijd heeft gewonnen.

Het duel in het MAC3PARK Stadion begint zaterdag om 21.00 uur en is live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost en onze online-kanalen.