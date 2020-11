Heracles Almelo hoopt als 'angstgegner' van Ajax nederlaag tegen RKC te compenseren

Ondanks de terugkeer in de selectie is Blaswich te lang uit de roulatie geweest om te starten en dus staat Michael Brouwer (terug van ziekte) weer onder de lat. Of Kiomourtzoglou de gehele wedstrijd zal spelen tegen Ajax, is ook nog ongewis. De Duitse middenvelder is nog niet topfit na de positieve corona-besmetting. Adrian Szöke is geschorst na zijn rode kaart. Of Sinan Bakis zijn logische vervanger is, liet Wormuth in het midden. "We hopen Ajax te verrassen en zo de nederlaag van thuis tegen RKC te compenseren."



Löw

De trainer sprak nog wel over de oorwassing van Die Mannschaft tegen Spanje. Midweeks ging de nationale ploeg van Duitsland met maar liefst 6-0 onderuit en de bondscoach Joachim Löw (vriend van Frank Wormuth) ligt zwaar onder vuur in eigen land. "Een nederlaag zonder structuur die keihard aankwam. We hebben nog wel gesproken deze week. Maar mijn mening is niet relevant", bleef Wormuth zijn vriend verdedigen. Löw en Wormuth werkten in het verleden samen bij het Turkse Fenerbahce.

Löw, vriend van Wormuth, ligt zwaar onder vuur in Duitsland (Foto: Orange Pictures)



De wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo begint zondag al om 12.15 uur. In De Oosttribune op Radio Oost volg je de verrichtingen van de ploeg uit Almelo in Amsterdam.