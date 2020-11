PEC Zwolle Vrouwen kansloos onderuit in Den Haag

Een plek bij de eerste vier, dat aan het einde van het seizoen recht geeft op de play-offs, lijkt heel ver weg voor PEC Zwolle Vrouwen. De ploeg van trainer Joran Pot leed vrijdagavond een kansloze nederlaag bij ADO Den Haag. In het Cars Jeans Stadion werd het 3-0 en daardoor blijft PEC op zes punten steken in de Vrouwen Eredivisie.

De Zwolse dames kwamen in Den Haag niet sterk uit de startblokken en moesten al na vijf minuten in de achtervolging. ADO Den Haag kwam op een vroege voorsprong dankzij een benutte strafschop van Hendriks. Even later was het bijna gelijk toen Bennink ruimte kreeg om uit te halen, maar doelvrouw Lorsheyd hield haar van scoren af.

Terechte nederlaag

Na rust voltrok zich hetzelfde scenario als in de eerste helft, want de thuisploeg wist vroeg het net te vinden. Dit keer kwam het doelpunt op naam van Ravensberger, die feilloos de marge verdubbelde: 2-0. Daarmee was het pleit beslecht in de Hofstad en werd het in de slotfase ook nog 3-0 door toedoen van Sellies. Door de nederlaag lijkt een plek bij de eerste vier heel ver weg voor de Zwollenaren.

