Varkenshouder wil in Tweede Kamer platteland stem geven

Erik Stegink uit Bathmen is ervan overtuigd dat de nieuwe boerenpartij, de BoerBurgerBeweging zetels gaat halen. "Het vertrouwen bij andere partijen die vroeger voor de boeren opkwamen, is aan het verdwijnen."

Erik Stegink, varkenshouder uit Bathmen, is al 27 jaar actief in de lokale politiek. Hij hoopt als kandidaat van de nieuwe partij BoerBurgerBeweging de derde zetel in de Tweede Kamer te behalen. "Ik denk dat actievoeren belangrijk is, maar ook op politiek niveau moet je kunnen lobbyen om inzichten over het boerenleven te creëren. En dat laatste lijkt steeds minder vanuit andere partijen te gebeuren."

Divers bedrijf

Stegink heeft drie soorten varkens op zijn bedrijf. Gangbaar, biologisch en meer-dan-biologisch. In het radioprogramma Groot Onderhoud legt hij uit dat de laatste speciaal voer krijgen. "Ze eten graag eikeltjes en hebben een heel vrij buitenleven. Volgens onderzoek van de universiteit van Wageningen leveren die laatste ook nog eens het lekkerste vlees met de meeste aroma en omega 3 en 6. "

Knuffelbiggen en glijbanen

Stegink is ontzettend creatief in ondernemen. Er komen jaarlijks 7500 mensen knuffelen met zijn biggen, hij heeft varkenskaas ontwikkeld en zoekt steeds nieuwe manieren hoe hij zijn varkens tevreden kan houden. Daarom is er een glijbaan voor de varkens, die recht op de modderpoel uitkomt. Hij heeft dan ook niet voor niks ooit de tweede prijs als beste ondernemer van Deventer gewonnen.

Alleen biologisch

Toch is Stegink ervan overtuigd dat de markt op dit moment niet zonder gangbaar vlees kan. "Als de consument het zou betalen en er zou alleen maar biologisch vlees aangeboden worden, dan kan het. Maar de consument wil niet het dubbele betalen." Hij biedt zijn vlees lokaal aan en hij is nu aan het onderzoeken of hij dit verder kan uitbreiden, zodat er nog meer verbinding met de burger ontstaat.

