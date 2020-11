Boeren wassen gratis je auto: grote drukte in wasstraten Twenterand

Het is ongekend druk vanochtend in wasstraten in Vriezenveen en Den Ham. Tientallen automobilisten sprongen vanochtend vroeg uit de veren om een gratis wasbeurt te scoren voor hun auto. De actie komt van de boeren, als compensatie voor de smerige wegen die ze veroorzaken.

We zitten immers diep in november, het is koud en guur en de wegen in het landelijk gebied zijn vaak besmeurd met modder. Deze viezigheid is afkomstig van landbouwmachines die de oogst van het land hebben gehaald. En dat merken automobilisten. Het is niet alleen oppassen geblazen voor slippartijen, maar de auto kan ook wel een extra wasbeurt gebruiken.

In Vriezenveen en Den Ham mogen automobilisten dankzij landbouworganisatie LTO auto's gratis door de wasstraat. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt, er staat een lange rij voor de wasstraten.

'Geweldig, compliment!'

"Speciaal voor deze actie ben ik vandaag naar de wasstraat gekomen", zegt een automobilist in de rij voor de wasstraat. "Ik kom hier regelmatig hoor, maar voor deze actie nog een keertje extra. Geweldig, een compliment voor de boeren. We klagen er wel veel over, maar denk d'r om dat die jongens goed werk doen hoor."

De actie is een initiatief van LTO Noord-afdeling West-Twente. "Het is echt bedoeld voor de inwoners van onze gemeente", legt bestuurslid Marcel Grashof uit. "Het is een soort tegemoetkoming naar de bevolking. We doen onze uiterste best om de weg na werkzaamheden weer schoon te maken, maar er blijft altijd een beetje smurrie achter. Vandaar deze gratis wasbeurt."

Begrip

Weggebruikers hebben er niet altijd begrip voor dat boeren met grote machines de weg op moeten. Grashof: "Maar soms kan dit niet anders. We profiteren allemaal van de oogst en we vragen dus om uw geduld.” Naast een gratis wasbeurt krijgen bezoekers ook nog eens een klein zakje aardappelen mee.