Distributiecentrum Jumbo in Raalte ontruimd na brand

In Raalte heeft vanochtend brand gewoed in een distributiecentrum van supermarkt Jumbo. Er kwam veel rook vrij en de brandweer schaalde op naar 'grote brand'.

De brand ontstond rond kwart over negen in het kantoorgedeelte, het is nog onduidelijk wat de oorzaak is. Al het personeel werd geëvacueerd en ondergebracht bij discotheek Leeren Lampe, even verderop. Onder meer een meterkast en de kantine hebben brandschade.

De Almelosestraat is volledig afgezet. Er kwam een ambulance ter plaatse voor personeel dat te veel rook had ingeademd, maar daar hoefde niemand gebruik van te maken. De brandweer adviseerde omwonenden, die last hebben van de rook, om ramen en deuren te sluiten en indien mogelijk de ventilatie uit te schakelen.

Rond half twaalf gaf de brandweer het sein brandmeester. Wat de gevolgen zijn voor de online bestellingen bij de Jumbo is niet duidelijk.