Jorien ter Mors begint NK allround met kampioenschapsrecord op 500 meter

Antoinette de Jong werd in 39,19 tweede en de derde plek was voor Marijke Groenewoud in 39,29. Joy Beune uit Borne viel met de achtste plek wat tegen. Zij reed 40,08. De overige Overijsselse dames eindigden in de achterhoede. Sanne in 't Hof uit Schalkhaar, Ineke Dedden uit Wanneperveen en Muriël Meijer uit Enschede eindigden op de plekken 16, 17 en 18. Later vanmiddag is de 3000 meter bij de vrouwen.

Jansman

Kars Jansman uit Hellendoorn is bij de mannen de enige deelnemer uit onze provincie. Hij eindigde op de 500 meter op de twaalfde plek in 37,67. Patrick Roest won daar in 36,47. De mannen rijden later vanmiddag nog de 5000 meter.