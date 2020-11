'Drenkeling' in Kalenberg klom mogelijk zelf weer op de kant, politie stopt zoektocht

De politie is gestopt met zoeken naar een mogelijke drenkeling in het water van Kalenberg-Noord. De man naar wie gezocht werd, is gisteren mogelijk zelf weer op de kant geklommen.

Gisteravond rond zeven uur kreeg de politie een melding van een man die in het water zou zijn beland aan de Kalenberg-Noord. De weg is daar afgesloten in verband met de aanleg van een nieuw fietspad van beton.

Een man wilde er per se langs, waarop een verkeersregelaar aangaf dat dat niet kon. De man liep toch door, waarna de verkeersregelaar zag dat de man in het water belandde. In eerste instantie zag de verkeersregelaar de man in het water nog, maar even later verdween hij uit het zicht.

Uitgebreide zoektocht

De verkeersregelaar belde vervolgens 112, waarna politie en brandweer uitgebreid zochten naar de man. Hij werd niet meer aangetroffen. Ook de zoektocht van vanochtend leverde niets op.

Omdat er geen melding van een vermissing binnenkwam, houdt de politie er rekening mee dat de man zelf op de kant is geklommen. Er zijn ook geen verdere indicaties van een vermissing of een misdrijf en daarom heeft de politie het zoeken naar de man beëindigd.