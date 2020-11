Go Ahead Eagles door standaardsituaties onderuit bij Almere City

Go Ahead Eagles heeft de ongeslagen lijn van de laatste drie duels niet kunnen doortrekken bij Almere City. In de Keuken Kampioen Divisie eindigde het duel vanmiddag in 3-0.

Na ruim een kwartier was er de eerste echte kans en die was voor Almere. Ryan Koolwijk zag Jay Gorter redding brengen op zijn vrije trap. Direct erna schoot Tim Receveur uit een hoekschop net naast. Aan de andere kant schoot Sam Hendriks hard over het doel van Michael Woud. Kort voor rust was het raak. Na doorkoppen van voormalig Eagle Thomas Verheydt tikte de Deen Frederik Helstrup binnen: 1-0. Dat was ook de ruststand.

Score verdubbeld

Na de pauze kwam het eerste schot van Antoine Rabillard, maar Woud pakte zijn schot. Nadat Gorter hetzelfde deed bij een poging van Jearl Margaritha, probeerde invaller Jacob Mulenga het namens Go Ahead. Zijn schot was echter ook een prooi voor de doelman. Twintig minuten voor het einde was het wel raak, en opnieuw voor Almere. Oussama Bouyaghlafen zorgde uit een hoekschop voor de 2-0.

Beslissing

Een kwartier voor het einde was het duel beslist. De net ingevallen Xian Emmers kopte, opnieuw uit een hoekschop, raak en zette de 3-0 op het scorebord. Daarna was het wel gedaan in het Yanmar Stadion en dat betekende de vierde nederlaag voor Go Ahead dit seizoen.

Almere City FC - Go Ahead Eagles 3-0

1-0 Helstrup (40)

2-0 Bouyaghlafen (68)

3-0 Emmer (76)

Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: Kuipers

Almere City FC: Woud; Van Vlerken, Mirani, Helstrup (Breedijk/76), Lesquoy (Blackson/76); Receveur, Gauna (Emmers/70), Koolwijk; Margaritha (Kaandorp/69), Verheydt, Bouyaghlafen (Puriel/86).

Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Corboz, Brouwers (Van Hoeven/83); Eyibil (Ross/58), Hendriks, Rabillard (Mulenga/58).

Bekijk hier de andere uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie en hier de statistieken van de spelers van Go Ahead.