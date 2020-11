Ter Mors behoudt leiding op NK allround door vijfde plek op 3000 meter

Jorien ter Mors is ook na de tweede afstand van het NK allround in Heerenveen de leidster in het klassement. Na haar overtuigende zege op de 500 meter werd ze vijfde op de 3000 meter en dat was genoeg om de koppositie in het klassement te behouden.

De Enschedese kwam al in de derde race in actie en kwam tot een tijd van 4.07,65 minuten. De winst op de tweede afstand ging met 4.03,10 naar Melissa Wijfje. Antoinette de Jong werd tweede in 4.04,19 en de derde plek was voor Reina Anema in 4.04,64. Joy Beune uit Borne werd zevende in 4.08,45.

Klassement

In het klassement heeft Ter Mors nu 0,88 seconde voorsprong op nummer twee De Jong. Wijfje staat op 1,72 derde. Beune is de nummer zes. Morgen staat eerst de 1500 en later de afsluitende 5000 meter op het programma.

Jansman

Bij de mannen is Kars Jansman uit Hellendoorn de enige deelnemer uit Overijssel. Hij werd twaalfde op de 500 meter en elfde op de 5000 meter. In het klassement is hij elfde en gaat Patrick Roest, die beide afstanden won, aan de leiding.