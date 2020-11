Trainer Jurjan Wouda ook komende twee jaar voor de groep bij Excelsior'31

Jurjan Wouda is ook de komende twee seizoenen de hoofdtrainer van Excelsior'31. De 29-jarige oefenmeester is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdverantwoordelijke in Rijssen.

De Zwollenaar nam in de zomer de taken over van Peter Wesselink. Hij was vorig seizoen zijn assistent. Eerder werkte hij in de jeugdopleiding van Excelsior. Wouda presteert prima met de Rijssenaren, want de ploeg staat op de vierde plek in de stand van de Derde Divisie.

Voorrecht

De trainer is vanzelfsprekend blij met het vertrouwen: "De eerste maanden als hoofdtrainer zijn ontzettend goed bevallen. Het is een voorrecht om bij zo'n grote club in de regio trainer te zijn. De samenwerking met de technische staf, medische staf en TC is goed. Tevens hebben we een mooie spelersgroep met veel talent en ervaring. Ook de komende twee seizoenen hoop ik dat de Excelsioren kunnen genieten van een gedisciplineerd elftal en een herkenbare speelstijl met attractief voetbal. Laten we hopen dat we snel weer nieuwe mooie voetbalmomenten kunnen beleven met elkaar!"

Continuïteit

Ook Harry Beltman van de technische commissie is content: "De TC hecht veel waarde aan continuïteit en talentontwikkeling. We zijn zeer tevreden over de ontwikkeling die het eerste elftal doormaakte in de eerste maanden van dit seizoen in de Derde Divisie. We hebben er alle vertrouwen in dat die stijgende lijn doorgezet wordt op het moment dat de competitie weer hervat wordt. Daarnaast kent Jurjan Wouda de talenten binnen de club vanwege zijn verleden in onze jeugdopleiding. Dit seizoen verzorgt hij ook de (extra) trainingen voor de spelers uit de talentenpool. Hij weet dus wat we in huis hebben. Als club hebben we veel vertrouwen in de gedreven en ambitieuze Jurjan Wouda en zijn we blij dat hij ook de komende twee seizoenen aan het roer staat bij ons vlaggenschip."