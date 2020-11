PEC Zwolle speelt in eigen huis gelijk tegen FC Utrecht

Een punt is de uitkomst voor PEC Zwolle van het thuisduel met FC Utrecht. In Zwolle wisten beide ploegen één keer te scoren: 1-1.

In de jacht op de tweede driepunter van het seizoen kon Stegeman weer beschikken over spits Tedic en linksback Paal, die allebei terugkeerden in de basiself. De laatste zege van PEC dateerde alweer van 26 september, toen Sparta met 4-0 aan de kant werd gezet in de provinciehoofdstad.

Maar ook FC Utrecht kende allesbehalve een daverende start van het seizoen. De ambitieuze Domstedelingen wonnen alleen van RKC en FC Twente.

Gelukje voor Saymak

De eerste helft was dan ook weinig hoogstaand in het MAC³PARK stadion. PEC had wel het meeste fortuin. Een van richting veranderd schot van Saymak eindigde op de lat, maar even later had de middenvelder het nodige geluk wel aan zijn zijnde. Via de rug van voormalig PEC-huurling Warmerdam belandde de inzet van Saymak achter doelman Paes: 1-0.

FC Utrecht dacht op slag van rust op gelijke hoogte te komen toen Ramselaar gestuntel van Zetterer afstrafte. Dit deed hij echter vanuit buitenspelpositie, waardoor het feest niet doorging. Kort hierna liet Zetterer zich wel van zijn beste kant zien. Met een geweldige redding voorkwam de Duitse sluitpost de 1-1 van Gustafson.

Mahi maakt gelijk

Direct na de aftrap voor de tweede helft liet Pherai na de marge te verdubbelen. De van Borussia Dortmund gehuurde aanvaller kreeg een enorme kans, maar zijn kopbal werd gepareerd door Paes. Aan de andere kant was het vervolgens wél raak. Met een fraai passje bediende Kerk ploeggenoot Mahi, die Zetterer verschalkte.

VAR grijpt in

FC Utrecht kwam beter in de wedstrijd. Toch was het PEC dat de grootste mogelijkheden kreeg. Het inbrengen van Drost leek aanvankelijk een gouden zet te zijn van Stegeman. Drost rondde een voorzet van Pherai goed af. Het feest ging uiteindelijk niet door. Het lijntje van de VAR zette een streep door het doelpunt: buitenspel. Het geluk van de eerste helft ontbrak bij PEC, want niet veel later zat het ook Reijnders niet mee toen hij de paal trof.

De videoarbiters in Zeist namen in de slotfase de hoofdrol op zich. Scheidsrechter Makkelie stuurde Lam met een rode kaart van het veld, maar na ingrijpen van de VAR veranderde rood in geel. In de resterende minuten gebeurde er niet veel meer in Zwolle. PEC speelde zodoende voor de vijfde keer dit seizoen gelijk en wacht nog altijd op de tweede overwinning.

PEC Zwolle - FC Utrecht 1-1

1-0 Warmerdam (32/ed)

1-1 Mahi (59)

Arbiter: Makkelie

Geel: Huiberts, Lam, Paal; Elia, Gustafson, St. Jago

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten (Doué/76), Lam, Paal; Saymak (Strieder/67), Nakayama, Huiberts (Drost/67); Reijnders (Van Duinen/81), Tedic, Pherai.

FC Utrecht: Paes; Troupée, St. Jago, Janssen (Hoogma/26), Warmerdam; Maher, Gustafson, Van Overeem (Van de Streek/77); Kerk, Mahi (Dalmau/77), Ramselaar (Elia/86).

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie en via deze link de statistieken van de spelers van PEC Zwolle.