Gorter baalt van forse nederlaag: "Waren de afgelopen weken goed op weg"

Go Ahead Eagles zag Almere City amper kansen creëren, maar doelman Jay Gorter kreeg wel drie treffers om de oren. Drie keer was het raak uit een hoekschop.

"Dat is niet fijn. We waren de afgelopen weken goed op weg. Dan is dit heel zuur. Deze nederlaag komt hard binnen", zegt Gorter na afloop. "We speelden tegen een prima ploeg. Daar hebben we niet alles tegenover kunnen zetten. Dat we dan drie doelpunten uit een spelhervatting tegen krijgen maakt het voor mij, maar ook voor het team, extra zuur. Normaal staan we altijd goed."

Makkelijk weggeven

Gorter baalt ongelooflijk van de wijze waarop de tegengoals tot stand kwamen. Volgens de jonge sluitpost zat er meer in voor Go Ahead Eagles. "Ze hebben één echte kans gehad, ook uit een spelhervatting. Gevaarlijk was het niet echt, nee", vervolgt hij. "De tweede helft begonnen we heel goed en kregen we grip op de wedstrijd. Maar als je ze dan zo makkelijk weggeeft..."

Verschil met de top

Voor Go Ahead Eagles is er dus werk aan de winkel, weet ook Gorter. "We moeten zorgen dat we nog wat slimmer worden, dat is het verschil met de top van de Keuken Kampioen Divisie en Go Ahead Eagles", besluit hij.