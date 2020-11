Doodgeschoten man in Arnhem is kunsthandelaar met zaken in Enschede en Velp

De man die gisteren in het centrum van Arnhem is doodgeschoten is een kunsthandelaar met zaken in Enschede en Velp. Het slachtoffer woonde zelf in het Gelderse Laren. Dat meldt de NOS.

De man werd vrijdag aan het einde van de middag zwaargewond in zijn auto aangetroffen en overleed korte tijd later. Hij was neergeschoten. De politie wil alleen kwijt dat het om een 55-jarige man uit Laren (Gld) gaat.

Inval

Het politieonderzoek leidde naar een adres in Arnhem waar bij een inval een zwaargewonde man werd aangetroffen. Deze man is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. De politie bevestigt een link tussen beide zaken, maar wil de identiteit van de zwaargewonde man die in het ziekenhuis overleed nog niet melden.

In het onderzoek wordt ook gekeken of er een verband is met een misdrijf vrijdagmiddag in Amersfoort. Daar werd een dode man in een auto aangetroffen. Het gaat om een man van in de zeventig uit Soest die door door geweld om het leven is gekomen.

In verschillende media worden de zaken aan elkaar gekoppeld. De zwaargewonde man die door de politie in een huis werd aangetroffen zou een incassobureau hebben waarmee de Larense kunsthandelaar een conflict zou hebben. Een verband met de man die in Amersfoort dood werd aangetroffen is nog niet duidelijk gemaakt

Zaak in Enschede

Bronnen hebben aangegeven dat de Larense man in de kunst handelde en dat hij zaken in Velp en Enschede had. Het is nog niet bekend welke om welke zaak in Enschede het gaat. Zijn partner heeft eerder in een interview aangegeven dat ze voor Laren kozen omdat het halverwege Enschede en Velp ligt, waardoor het daar wonen en werken goed te combineren zou zijn.