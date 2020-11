'Driebander' Saymak geeft het juiste voorbeeld: "Lijkt bij PEC soms of we lijndribbel spelen"

Het zat Mustafa Saymak zaterdagavond niet tegen. Met een van richting veranderd schot tekende de middenvelder van PEC Zwolle voor de openingstreffer tegen FC Utrecht. Genoeg voor de drie punten was het echter niet, want ook de bezoekers kwamen éénmaal tot scoren.

De inzet van Saymak werd door twee spelers van FC Utrecht aangeraakt. Een carambole uit het boekje, als een volleerd driebander. "Driebanden? Dat heb ik weleens gedaan, maar het is niet mijn favoriet. Poolen vind ik leuker. Ik ben er wel goed in, dus misschien is het tijd voor een carrièreswitch", grapt Saymak na afloop.

Serieuze ondertoon

Maar de ondertoon is serieus. "Je moet gewoon schieten om een doelpunt te maken. Er vallen heel veel doelpunten die van richting worden veranderd. Het lijkt soms wel of we bij PEC lijndribbel aan het doen zijn. Vandaag heb ik het voorbeeld gegeven, dus misschien komt dat besef nu bij iedereen binnen", vervolgt hij.

Lijn doortrekken

Saymak is niet ontevreden met het gelijkspel tegen FC Utrecht, maar snakt net als iedereen bij PEC naar de tweede zege van het seizoen. "We speelden goed de eerste helft en door zo'n biljartgoal kom je dan toch op voorsprong. In de rust zaten we er dan ook lekker bij. Maar in de tweede helft ging het minder. We werden goed onder druk gezet en FC Utrecht was de betere ploeg. Maar ik denk dat we vooral de eerste helft hebben laten zien wat we kunnen. Hier moeten we op voortborduren", besluit hij.