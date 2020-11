Kansloos Heracles krijgt er vijf om de oren bij Ajax en ziet Pröpper en Van der Water geblesseerd uitvallen

Het was al snel duidelijk dat het een moeilijke middag ging worden voor Heracles. In de zesde minuut schoot Lassina Traoré de 1-0 achter doelman Michael Brouwer. Na een kwartier kwam diezelfde keeper met de schrik vrij toen hij tegen David Neres aanschoot en de bal tot zijn opluchting naast zag gaan. Heracles kwam daarna wel beter in de wedstrijd, maar echte kansen creëerde het niet.

Neres en Labyad scoren

Ajax kreeg er na een klein half uur wel weer één. Dusan Tadic probeerde over Brouwer heen te stiften, maar zag de doelman er een hoekschop van maken. Uit die hoekschop was het wel raak. Neres kreeg een afvallende bal voor de voeten en schoot snoeihard en hoog raak: 2-0. Even later was er het eerste schot op doel van Heracles, maar de inzet van Sinan Bakis was veel te slap. Aan de andere kant viel de derde al binnen. Zakaria Labyad schoot uit een snel genomen hoekschop de 3-0 binnen. Brouwer voorkwam even later dat Neres zijn tweede maakte en even later stopte hij ook een inzet van Tadic en mede daardoor bleef het bij 3-0 in de eerste helft.

Drama Pröpper

In de eerste tien minuten na rust gebeurde er weinig, maar bij de eerste de beste kans voor Ajax was het wel direct weer raak. Tadic kon van dichtbij de 4-0 binnenschieten. Even later werd het drama nog groter voor Heracles. Robin Pröpper ging huilend het veld af, met een op het oog zware knieblessure. De aanvoerder lag er al eerder een jaar uit met een zware blessure.

Tweede voor Labyad

Op het veld ging het scoren door. Brouwer bracht nog redding op een vrije trap van Labyad en een inzet van Gravenberch, maar de rebound van dat schot was een prooi voor Labyad. Hij maakte zijn tweede en daarmee de 5-0. Heracles moest ook nog eens met tien man verder doordat ook Silvester van der Water geblesseerd raakte en er al vijf keer gewisseld was. Aan de score veranderde niets meer.

Ajax - Heracles Almelo 5-0

1-0 Traoré (6)

2-0 Neres (29)

3-0 Labyad (36)

4-0 Tadic (57)

5-0 Labyad (77)

Arbiter: Manschot

Geel: Schoofs, Vloet, Bijleveld

Ajax: Onana, Mazraoui (Klaiber/46), Schuurs, Blind (Martinez/70), Tagliafico; Klaassen (Ekkelenkamp/23), Labyad, Gravenberch; Neres, Traoré (Huntelaar/70), Tadic (Promes/63).

Heracles Almelo: Brouwer; Schoofs (Breukers/56), Pröpper (Rente/70), Knoester, Hardeveld (Quagliata/70); Kiomourtzoglou (Azzaoui/56), Vloet, Bijleveld; Van der Water, Bakis (Burgzorg/56), De la Torre.

