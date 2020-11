Leidster Jorien ter Mors meldt zich af voor slotafstand NK allround

Jorien ter Mors heeft zich afgemeld voor de afsluitende 5000 meter op het NK allround in Heerenveen. De Enschedese ging aan de leiding in het klassement, maar gaat dus niet voor haar tweede titel.

Ter Mors zag het NK meer als trainingsweekend voor de NK sprint van volgende week. In het klassement had ze na de 1500 meter van vanmiddag nog een voorsprong van een kleine drie seconden op Antoinette de Jong. Tegenover de NOS gaf Ter Mors aan dat ze met die voorsprong kansloos is voor de winst en daarom besloot ze om te stoppen.

1500 meter

In Thialf won De Jong de 1500 meter in 1.55,61 en kwam Ter Mors 0,02 seconde later over de streep. Melissa Wijfje werd in 1.56,30 derde.

Jansman

Bij de mannen is Kars Jansman de enige deelnemer uit onze provincie. Hij staat na de eerste dag op plek elf. Straks komt hij in actie en daar wordt het toernooi later vanmiddag afgesloten met de 10.000 meter.