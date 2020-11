FC Twente Vrouwen buigt achterstand om en bezorgt Ajax eerste nederlaag

Na een kwartier was Victoria Pelova de eerste die het probeerde namens Ajax. Daphne van Domselaar kon haar afstandsschot tot hoekschop verwerken. Ook Nikita Tromp probeerde het met een schot, maar opnieuw bracht Van Domselaar redding. Na een half uur was het raak voor de gasten uit Amsterdam. Marjolijn van den Bighelaar zorgde voor de 0-1. Een paar minuten voor rust werd het gelijk. Stefanie van der Gragt kopte de bal bij een hoekschop in eigen doel. In de blessuretijd van de eerste helft was Marisa Olislagers zelfs dicht bij de voorsprong voor Twente, maar haar vrije trap eindigde op de lat.

Kalma met winnende

Na rust ging het duel op een neer. Olislagers probeerde het na een uur namens Twente, maar scoorde opnieuw niet. Kort daarna was het wel raak. Na een mooie actie van Bente Jansen kon Fenna Kalma de 2-1 binnenglijden. In de slotfase was Van der Gragt dicht bij de gelijkmaker voor Ajax, maar ze kopte naast uit een hoekschop en dus ging de zege naar Twente, dat daardoor op vijf punten van Ajax komt in de stand.

