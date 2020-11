Pröpper vermoedt geen zware blessure: "Hoop dat het bij mijn tranen en schrikreactie blijft"

De schrik zat er zondagmiddag goed in toen Heracles-aanvoerder Robin Pröpper in de Johan Cruijff Arena schreeuwend ter aarde stortte. Twintig minuten voor tijd moest hij, tijdens het verloren uitduel met Ajax (5-0), noodgedwongen naar de kant met een op het oog zware knieblessure, maar na afloop was de centrumverdediger hoopvol over de ernst van zijn blessure.

"Het was een schrikmoment, hoop ik. Ik hoop dat het daarbij blijft en dat mijn knie sterker is dan ik dacht", sprak een opgeluchte Pröpper, die in september 2018 zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie en er derhalve bijna een jaar uit lag. Dat ging ook door zijn hoofd toen hij zondag zijn blessure opliep. "Daarom ook de tranen denk ik. Ik heb lang gewerkt om helemaal terug te komen. Dan schiet wel allemaal voorbij wat er zou kunnen gebeuren."

MRI afwachten

"Als ik het moment terughaal voor mezelf is het gevoel in mijn knie zeker anders dan destijds", vervolgt hij. "Alsnog kan ik niets uitsluiten op dit moment. Ik moet gewoon een MRI laten maken en dubbelchecken of daadwerkelijk alles goed is. Hoe het nu voelt, voelt het goed."

Hart onder de riem

Ook de spelers van Ajax hielden hun adem bij het moment van Pröpper. "Zelfs bij Ajax werd er rekening mee gehouden en zij voelden het ook. Het is super kloten, maar het is mooi om te zien dat iedereen naar je toe komt en je een hart onder de riem steekt. Dat is het wel het mooie van voetbal denk ik."