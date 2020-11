FC Twente vecht zich knap naar een punt tegen PSV

FC Twente heeft in de eigen Grolsch Veste knap een punt overgehouden aan het thuisduel met PSV. De formatie van Ron Jans kon de Eindhovenaren in de eerste helft niet bijbenen, maar na rust herpakten de Tukkers zich en daardoor werd een gelijkspel veiliggesteld: 1-1. Doelman Joël Drommel bewees wederom waarom hij afgelopen week bij de selectie van het Nederlands Elftal zat.

Bij de Enschedeërs mochten Zerrouki en Dervisoglu aan de aftrap verschijnen. Zij vervingen Menig en Roemeratoe, die er respectievelijk vanwege een coronabesmetting en een preventieve quarantaine niet bij konden zijn.

Voortvarende start PSV

Na een minuut stilte voor de deze week overleden Harry van Raaij, oud-preses van PSV, kregen de bezoekers de eerste goede kans van de eerste helft. Madueke werd diep gestuurd door Gakpo en kon alleen op Drommel af, maar laatstgenoemde redde knap. Ook bij de hoekschop die daarop volgde wist de doelman, met een katachtige reflex, de openingstreffer van Rosario te voorkomen. Een minuut later keerde Drommel wederom een inzet uit een hoekschop, maar de rebound van Malen was hem te machtig: 0-1.

Dreiging Eindhovenaren

Ook na de Eindhovense openingstreffer was PSV de bovenliggende partij in Enschede. De thuisploeg kwam er nauwelijks uit en mocht van geluk spreken dat de score niet verder opliep. Madueke schoot over en ook een poging van Zahavi trof geen doel.

Twente probeert het van afstand

Na 35 minuten kwam de eerste speldenprik van FC Twente op naam van Oosterwolde, die opstoomde en naast het doel van Mvogo schoot. Even later probeerde ook Cerny het van afstand, maar zijn harde schot werd uit het doel gebokst door Mvogo.

Dubieuze strafschop

Vlak voor rust mocht PSV aanleggen voor een dubieuze strafschop. Bosch speelde in het zestienmetergebied bij een duel de bal en kwam bij die actie in aanraking met Madueke. Pas na enkele minuten besloot de VAR scheidsrechter Van Boekel naar de zijkant te roepen, die de bal vervolgens op elf meter legde. De toegekende strafschop van Zahavi werd uiteindelijk knap gepareerd door Drommel. Op slag van rust was Dervisoglu nog dicht bij de gelijkmaker, maar van afstand mikte de Turk naast.

Twente kruipt uit schulp

In de tweede helft bleef PSV aanvankelijk de betere ploeg en dat leverde bijna de 0-2 op via Sangaré, maar de middenvelder schoof de bal in kansrijke positie naast. Na een uur spelen kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd en dat resulteerde direct in een aantal goede kansen. Eerst miste de vrijstaande Ebuehi de bal volledig en direct daarna moest Mvogo gestrekt naar de hoek op een inzet van Cerny. Twee minuten later was het wel raak toen Twente - na hands van Gakpo - een strafschop kreeg en via de koelbloedige Danilo op gelijke hoogte kwam: 1-1.

Kansen Twente

De gastheren roken bloed en gingen op zoek naar de overwinning. Danilo werd fraai vrijgespeeld door Cerny, maar de Braziliaan vond Mvogo op zijn weg. De Tsjechische rechtsbuiten was daarna bijna zelf verantwoordelijk voor de 2-1, maar zijn schot in de korte hoek ging net langs de paal. In de slotfase gingen beide ploegen op zoek naar de zege, maar uiteindelijk bleef het bij 1-1 in Enschede en daardoor is FC Twente de morele winnaar.

FC Twente - PSV 1-1

0-1 Malen (8)

1-1 Danilo (63/strafschop)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Madueke, Gakpo, Pleguezuelo

Bijz: Drommel keert strafschop Zahavi (44)

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde (Smal/45); Brama, Bosch (Ilic/77), Zerrouki (Selahi/84); Cerny, Danilo, Dervisoglu (Van Leeuwen/77).

PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré, Madueke (Mauro/66); Gakpo, Malen, Zahavi (Ihattaren/69).

