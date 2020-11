Uitblinkende Drommel glundert na gelijkspel tegen PSV: "Week vol hoogtepunten"

Het was een week om niet snel te vergeten voor Jöel Drommel. De doelman van FC Twente werd voor het eerst geselecteerd voor het Nederlands Elftal, vierde zijn verjaardag én was in zijn honderdste wedstrijd voor de Enschedeërs - met een aantal fraaie reddingen - dé uitblinker tegen PSV (1-1).

"Het kan niet beter. Een week met hoogtepunten, heel mooi", reageerde een goedlachse Drommel na afloop. "Heerlijk dat je vanavond ook een penalty pakt. Alleen maar genieten."

"Ik was vandaag heel goed"

"Of dit mijn beste wedstrijd ooit was? Dat durf ik niet te zeggen", vervolgt hij. "Ik was vandaag gewoon heel goed, als ik dat van mezelf mag zeggen. Ik was scherp en ik houd ons in de wedstrijd door die penalty te pakken. We waren in de eerste helft niet goed genoeg en verloren de 'tweede' ballen. Dat hebben we in de tweede helft beter gedaan."

Geloof in de kleedkamer

PSV was veel beter in de eerste helft, maar in de rust hielden de spelers in de kleedkamer het geloof in een goede afloop. "We zeiden tegen elkaar dat het pas 1-0 stond. Zij zouden eigenlijk meer goals moeten maken, maar het staat maar 1-0 dus we zouden er nog een wedstrijd van kunnen maken. Die positieve energie moesten we behouden en alles geven. Dat hebben we echt gedaan in de tweede helft."