Verkoop snelle elektrische fietsen bezig met sprint in Overijssel; verkoop speed pedelecs in drie jaar verdubbeld

De speed pedelec is bezig aan een opmars in Nederland. In drie jaar tijd is het aantal van deze snelle elektrische fietsen verdubbeld. Halverwege dit jaar reden er ruim 21 duizend speed pedelecs in Nederland. Overijssel is een van de zes provincies waar de meeste speed pedelecs rijden, bijna 135 per 100.000 inwoners.

Utrecht is met 176 snelle fietsen per 100.000 inwoners de absolute koploper in het lijstje van de 'speed pedelecs-dichtheid'. Behalve in deze provincie en Overijssel doet de speed pedelec het ook opvallend goed in de andere noordoostelijke provincies en de provincie Zeeland.

Hoe zit het in Overijssel?

In Overijssel telt Enschede in absolute zin de meeste speed pedelecs (148) maar Dinkelland heeft de meeste per 1000 inwoners. In Staphorst moet met de verkoop van de snelle elektrische fietsen nog flink aan de weg getimmerd worden. Hoe zit het in jouw gemeente?

In het CBS-onderzoek naar het particuliere bezit van speed pedelecs is ook gekeken wie de snelle elektrische fietsen kopen. Het vervoersmiddel blijkt populair op de middelbare leeftijd. 45- tot 65-jarigen bezitten de meeste speedpedelecs, blijkt uit de cijfers.