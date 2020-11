Acties grasmaaierfabriek Roberine in Enschede van de baan; personeel akkoord met ontslagvergoeding

Moederbedrijf Dutch Power Company in Giessen kan de vestiging van Roberine in Enschede gaan sluiten. Het personeel is akkoord gegaan met de geboden ontslagvergoeding. 44 personeelsleden raken hun baan kwijt.

Volgens FNV bestuurder Agnes van der Schuur is het afgedwongen aanbod een stuk beter dan het oorspronkelijke bod van de directie: “Bij Roberine was geen sprake van een schrijnende situatie, het werk van de werknemers in Enschede wordt verplaatst naar andere vestigingen omdat dit volgens de werkgever zou leiden tot een kostenbesparing.", aldus Van der Schuur.

Onacceptabel

Ze stelt dat de fabriekssluiting enkel en alleen gericht was op het maximaliseren van de winst en dat het daarom voor FNV onacceptabel was dat de werknemers genoegen zouden moeten nemen met slechts de wettelijke transitievergoeding.

"Ongeveer de helft van de medewerkers is ouder dan 50 jaar, er zijn veel medewerkers met lange dienstverbanden. Zij verliezen hun baan en moeten maar zien hoe ze in deze periode elders weer aan de slag komen. Daar hoort een goede compensatie tegenover te staan. Met het sociaal plan dat nu is afgesproken, kan in ieder geval een tijdelijke periode van werkloosheid financieel worden opgevangen. Daarnaast hebben de medewerkers de middelen en tijd om een outplacementtraject en scholing te volgen”.

Oud-Enschedees merk

Roberine werd 69 jaar geleden, in 1951, opgericht door familie Robers. In 2003 nam de Amerikaanse gigant John Deere de fabriek aan de Goolkatenweg over en verdween het merk uit de markt. Roberine produceerde toen alleen nog onder de naam John Deere.

Votex uit Giessen kocht Roberine, inclusief de naam, vijf jaar geleden terug van John Deere. De maaiers van Roberine worden onder meer gebruikt voor het maaien in (gemeentelijke) plantsoenen, bermen en taluds.

Wall Street-genoteerd

Votex werd enkele jaren geleden onderdeel van de Dutch Power Company, en die is op haar beurt weer onderdeel van de aan Wall Street genoteerde Britse Alamo Group, eveneens producent van professionele grasmaaiers.

Binnen Alamo stelt DPC niet veel voor. Alamo telt 4300 medewerkers en heeft een jaaromzet van 1,2 miljard euro. Dutch Power Company zet ‘slechts’ 40 miljoen om en telt circa 180 medewerkers. Daarvan werken er dus 44 in Enschede, bij Roberine.

Volgens de directie is het pand in Enschede duur en kan er in Giessen efficiënter gewerkt worden. Het is de bedoeling de productie gefaseerd te verhuizen.