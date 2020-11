Hoe kon het dat een stukje fietspad in Staphorst veel te duur werd en op een slakkengangetje werd aangelegd?

Evenboersweg in Staphorst (Foto: Eelco Kuiken)

Slechts één ambtenaar was bezig met de gang van zaken rond de aanleg van een fietspad dat de gemeente Staphorst een flinke financiële strop heeft opgeleverd. Dat blijkt uit een intern onderzoek waarvoor de gemeenteraad opdracht heeft gegeven toen het project financieel uit de bocht vloog. De gemeente wil dat er voortaan projectmatig wordt gewerkt.

Het gaat om het fietspad langs de Evenboersweg en de Kanlaan. De aanleg van het 4,5 kilometer lange fietspad startte een paar weken geleden, bijna drie jaar later dan gepland. Ook wordt het fietspad 1,7 miljoen euro duurder dan gepland.

In 2016 werd 2,4 miljoen euro uitgetrokken voor het project en daar was medio dit jaar nog maar 666.000 euro van over, terwijl er zeer weinig gebeurde. De raad stelde dit jaar een extra krediet van 1,3 miljoen euro beschikbaar. De aannemer die met ruzie uit het project stapte, kreeg 444.000 euro als schikking. Het wordt een drama genoemd voor de gemeente, die het financieel zwaar heeft.

Hoe kon het zo mis gaan?

Het onderzoek toont aan dat het werk complexer was dan veel andere werken, omdat inwoners gronden moesten afstaan en er ook andere belanghebbenden zoals nutsbedrijven en het waterschap partij waren. Het hele project lag ambtelijk bij één persoon en bij deze ambtenaar liep het over de schoenen.

Dat bleef onopgemerkt, omdat er veel wisselingen in het gemeentelijke managementteam waren waardoor medewerkers niet bij een leidinggevende terechtkonden. De communicatieadviseur van de aannemer en van de gemeente hadden klaarblijkelijk geen contact. De gemeenteraad werd onvoldoende op de hoogte gehouden en ook de wethouder zelf informeerde zijn collega's niet genoeg.

Frustratie

Doordat het project een lange doorlooptijd had, kon er niet altijd met inwoners worden gecommuniceerd. Soms lag het project stil en waren er geen ontwikkelingen om te communiceren, terwijl er wel werkzaamheden werden uitgevoerd aan nutsvoorzieningen en in tuinen van inwoners. Dit leidde tot frustratie bij de inwoners.

Toen de aannemer met een ruzie uit het project stapte, kwamen advocaten tot een dure schikking van 444.000 euro. Ook hier is kritiek op in het onderzoek: "Laat schikkingen niet alleen door een advocaat doen. Bij het treffen van een schikking komt meer kennis kijken dan alleen juridische."

Voortaan anders

Burgemeester en wethouders van Staphorst hebben op basis van het onderzoek besloten de gemeentesecretaris opdracht te geven een leidraad Projectmatig Werken uit te werken waarin de verbeterpunten worden vastgelegd.

Een aanbeveling uit het onderzoek is dat de gemeente bij dit soort grote klussen meer projectmatig moet werken. Een voordeel is dat een project niet bij één persoon ligt, maar dat er een groep medewerkers is die ook de zorgen en verantwoordelijkheden deelt. Daarnaast zitten alle benodigde vakdisciplines aan tafel.

Projectplan maken

Ze moeten allemaal het contract goed kennen, blijkbaar ontbrak het daaraan. "Voorkomen moet worden dat een aannemer laag inschrijft, en vervolgens met meerwerk komt. Het is noodzakelijk om aan de voorkant meer duidelijkheid te hebben over het budget en wat daar onder valt", schrijven de onderzoekers. "Breng in een project vooraf de risico's in kaart en vraag ook de aannemer wat voor risico's hij ziet. Zorg ervoor dat maandelijks bouwvergaderingen worden gehouden en dat bouwverslagen worden gemaakt". Ook dat gebeurde klaarblijkelijk niet.

Een verbeterpunt is eveneens dat het goed zou zijn geweest om een duidelijke projectopdracht te formuleren en een bijbehorend projectplan op te stellen. Hierin dienen de diverse fasen van het project te worden benoemd met bijbehorende budgetten. Ook dient te worden vermeld wie de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever is. Blijkbaar was dat allemaal niet zo.