Overijsselse ziekenhuizen vrezen voor feestdagen: "Derde coronagolf is mogelijk"

Eerst het goede nieuws: het aantal besmettingen in Twente is wederom gedaald, hetzij afgelopen week met 'maar' een kleine vier procent, tot 1.785 nieuwe besmettingen. De twee weken daarvoor daalden de besmettingscijfers veel sterker. "Ik denk dat we het met z'n allen ontzettend moeilijk vinden om ons te houden aan de regels", zegt Samantha Dinsbach van de GGD Twente.

De druk op de zorg is nog steeds onverminderd groot, stelt Dinsbach. Ziekenhuis ZGT in Almelo beaamt dat. "Wij merken nog niets van de dalende cijfers", zegt een woordvoerder.

Derde coronagolf

Met de decembermaand voor de deur, lijken de zorgen voor de Overijsselse ziekenhuizen niet bepaald af te nemen. Er wordt door sommige ziekenhuizen zelfs al gesproken over een 'derde coronagolf' in januari en februari. "We houden er rekening mee dat er na de feestdagen weer een nieuwe piek kan komen", zegt een woordvoerder van het Deventer ziekenhuis.

Ook ziekenhuis MST in Enschede zegt zich voor te bereiden op een derde golf. "Het lijkt logisch dat zo'n golf er dan komt na de feestdagen, maar dat weten we natuurlijk nog niet", aldus een woordvoerder.

We houden er rekening mee dat er na de feestdagen weer een nieuwe piek kan komen Deventer Ziekenhuis

ZGT: Nog geen afname

Bij ziekenhuis ZGT willen ze nog niet spreken van een derde golf. Het Almelose ziekenhuis neemt nog wekelijks veertig nieuwe coronapatiënten op, van wie een deel wordt overgeplaatst naar omliggende ziekenhuizen.

"We zitten echt nog middenin de tweede golf, we zien nog geen afname", zegt een woordvoerder. "Van een derde golf is wat ons betreft pas sprake als deze golf afvlakt. Dus of er dan een derde golf komt, of deze tweede golf duurt langer, dat is nog lastig te zeggen."

Buiten Twente neemt de druk op de ziekenhuizen iets meer af. "We zien de ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19 gelukkig dalen. We focussen ons op het hervatten van zorg die de afgelopen periode vanwege de tweede golf is uitgesteld", aldus Isala in Zwolle in een reactie.

We zitten echt nog middenin de tweede golf, we zien nog geen afname Ziekenhuis ZGT in Almelo

'Kerst wordt echt anders'

Hoewel de besmettingscijfers dalen en het coronavaccin steeds dichterbij lijkt te komen, willen de ziekenhuizen en de GGD waken voor al te veel optimisme. "In de zorg is het op dit moment nog alle hens aan dek. De ziekenhuizen liggen nog vol en er is echt nog een probleem met de zorgcontinuïteit in de verpleeghuizen", zegt Samantha Dinsbach van de GGD Twente:

Grote familiefeesten tijdens de kerstdagen moeten we volgens Dinsbach uit ons hoofd zetten. "Onze kerst wordt echt nog een andere kerst. Als we ons niet houden aan de maatregelen en ons niet beperken in sociale contacten tijdens de feestdagen, dan weet ik zeker dat we in januari weer een enorme piek te pakken krijgen. En dat moeten we niet willen."

Ook de GGD denkt dat een derde coronagolf mogelijk is. "We moeten er zeker rekening mee houden", zegt Dinsbach. "Corona is voorlopig nog niet weg. We zijn er echt nog lang niet."