Pol van Boekel fluit wedstrijd tussen Heracles Almelo en AZ

Arbiter Pol van Boekel heeft zondag de leiding over het duel tussen Heracles Almelo en AZ in de Eredivisie. De wedstrijd begint die middag om 16.45 uur.

FC Twente neemt het vrijdagavond om 20.00 uur op tegen RKC Waalwijk. Daar fluit Richard Martens om 20.00 uur voor het begin. Zaterdag is Rob Dieperink de leidsman bij de wedstrijd van PEC Zwolle bij VVV-Venlo. Daar wordt om 21.00 uur afgetrapt. Dit is het volledige schema in de Eredivisie

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie komt Go Ahead Eagles pas op dinsdag 1 december in actie. Jong AZ komt dan naar De Adelaarshorst. Het duel, dat om 18.45 uur begint, wordt gefloten door Jesse Rozendal. Dit is het volledige programma in de 1e divisie.

Overijsselaars

Bas Nijhuis uit Enschede heeft zondag de leiding over Feyenoord - FC Utrecht en Björn Kuipers uit Oldenzaal is vrij.