GGD bouwt grote testlocatie in IJsselhallen Zwolle

Tientallen standbouwers schroeven en sleutelen aan wat straks een enorme testlocatie moet zijn. Met lange systeemwanden maken ze een rij testruimtes waarbij iedere ruimte een eigen wachtruimte heeft. Er is volop ruimte om anderhalve meter afstand te houden, ook straks als de testlocatie in vol bedrijf is.

De locatie in de IJsselhallen is goed bereikbaar en er is meer dan voldoende parkeergelegenheid. Want de GGD bouwt hier geen teststraat, waar je met de auto doorheen kunt rijden. Mensen die zich willen laten testen kunnen parkeren en binnen wordt ze verder de weg gewezen.

Standbouwers werken hard aan de voltooiing van de eerste L-testlocatie in de regio IJsselland (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

2.500 testen per dag

Karin Grotenbreg van GGD IJsselland coördineert de werkzaamheden. Zij bepaalt waar alles komen moet en zorgt er straks ook voor dat er voldoende voorraad is om te kunnen testen. "Als je hier staat te wachten en de lamp begint groen te branden, dan kun je doorlopen naar de testruimte."

Karin legt uit hoe de looproute is en wat mensen kunnen verwachten. "Want het is een groot terrein en dus hebben we ook gedacht aan mensen die minder goed ter been zijn. Straks staan er rolstoelen en een medewerker van ons brengt je dan in de rolstoel naar de test en weer terug naar de auto."

GGD IJsselland verwacht dat het griepvirus begin december ook zal opspelen waardoor er mogelijk veel meer vraag naar testen zal zijn. De GGD wil daarop kunnen inspelen en bouwt daarom aan de eerste grote testlocatie in deze regio. Elders in het land zijn ook al wel XL-locaties maar deze L-locatie is tot nu toe de grootste in IJsselland.

De standbouwers zijn nog een paar dagen bezig. Deze nieuwe testlocatie gaat begin december in gebruik.