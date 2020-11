Alco van Berkel uit Delden gastheer van het jaar: "Grandioos"

Alco van Berkel is door restaurantvereniging JRE-Nederland uitgeroepen tot gastheer van het jaar 2021. De eigenaar van onder meer hotel-restaurants De Zwaan en Carelshaven in Delden werd overvallen met de prijs. "Er kwam ineens een draaiende cameraploeg binnen."

Van Berkel werd met een smoes naar Carelshaven gelokt. "JRE had me benaderd om een filmpje voor social media op te nemen. Ik was het eigenlijk al vergeten." Maar de horecaondernemer kreeg een herinnering via z'n telefoon. "Kort daarna werd ik ineens overvallen door een draaiende cameraploeg."

Hotels nog open

Zo'n vijftig restaurants zijn lid van JRE-Nederland en het zijn dus z'n collega's die op hem gestemd hebben. Van Berkel nam het de afgelopen tijd in de media geregeld op voor de horeca en dat is niet onopgemerkt gebleven. "Ik denk dat dat wel heeft meegespeeld, dat je toch zichtbaar bent."

Hij erkent dat het een vreemde tijd is om uitgeroepen te worden tot gastheer van het jaar, want bijna alle horeca zit nog steeds dicht. Toch kan Van Berkel z'n vak wel deels uitoefenen, want de hotels van De Zwaan en Carelshaven zijn gewoon open. "Het is beperkt. Maar wat je doet, doe je dus blijkbaar goed genoeg."

'Kleine feestdag'

Maar vandaag is volgens hem een kleine feestdag. Toch kan hij niet wachten tot de horeca weer volop mag draaien. "Wij zijn toch een beetje het kind van de rekening. Maar als we dit moeten doen om het virus onder controle te krijgen, prima. Maar we moeten het met z'n allen doen, ook de andere branches."

Hij kijkt vooruit naar 2021 en niet alleen omdat dat het jaar van zijn gastheerschap is. "Het kan alleen maar beter worden. Er komen weer versoepelingen aan en er komt een vaccin. Het wordt een veel beter jaar dan 2020."

Restaurantvereniging JRE-Nederland reikt elk jaar drie awards uit. De categorieën zijn 'beste gastheer/-vrouw', 'beste restaurant' en 'beste chef'. De awards zijn in het leven geroepen om opvallend ondernemerschap te belonen.