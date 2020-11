Burgemeester Koelewijn van Kampen heeft begrip voor verbod op carbid maar raadt landelijk verbod af

Begrip is er wel voor het standpunt van veiligheidsregio's in Nederland die willen dat carbid verboden wordt. Maar verstandig is het niet, vindt burgemeester Bort Koelewijn van Kampen. In zijn gemeente is carbidschieten een traditie die over het algemeen zonder problemen verloopt door goede afspraken tussen de gemeente en de schutters.

"Wanneer er een algemeen verbod komt, heb ik geen legitimiteit meer. Dus ook geen recht meer om die afspraken te maken", aldus Koelewijn die vreest dat zonder goede regels een kat-en-muisspel ontstaat tussen handhavers en de schutters. "Zou het zo zijn dat iedereen zich keurig aan de normen zou houden, dan was er geen probleem, maar de praktijk laat toch vaak wat anders zien."

Op de vijftig plekken waar in Kampen normaal gesproken met carbid mag worden geschoten, is prima te handhaven. "Als er een verbod is, zijn er geen aangewezen plekken meer en dan loop je het risico dat iedereen een eigen plek gaat kiezen om te gaan schieten." Dat wordt lastig om te handhaven, vermoedt Koelewijn.

"De politie gaat dan haar best doen om te handhaven, maar of de politie daar in gaat slagen, is maar zeer de vraag."

Begrip

Begrip heeft Koelewijn wel voor het standpunt van de veiligheidsregio's in Nederland die willen dat er een streep gaat door carbidschieten zoals dat eerder al gebeurde met vuurwerk. "In gemeenten waar mensen deze traditie niet kennen en waar nooit eerder afspraken zijn gemaakt en waar carbid nu de plek van vuurwerk dreigt in te nemen, begrijp ik dat men het daar gaat verbieden."

Dat is volgens Koelewijn ook helemaal geen probleem als gemeenten daar zelf de verantwoordelijkheid in nemen. "De vorm waarin met carbid wordt omgegaan, is ook van plaats tot plaats verschillend. Je hebt plaatsen waar plekken worden aangewezen, er zijn gemeenten waar in weilanden wordt geschoten. En er zullen ook gemeenten zijn die zullen zeggen dat het ongewenst is dat met carbid wordt geschoten. Die gemeenten staat het vrij om dat plaatselijk te regelen. Dat wil ik ze ook adviseren."

Ongelukken

Als liefhebber weet Koelewijn ook dat carbidschieten niet iets is wat je 'zomaar' even doet. Er kunnen ook ongelukken mee gebeuren. "Het vraagt om goed om je heen kijken en het vraagt ook een zekere instructie. Die instructie is er in gemeenten waar men vertrouwd is met carbidschieten en elders niet", legt Koelewijn uit.

Koelewijn wil er maar mee zeggen dat wanneer hij burgemeester zou zijn in een gemeente waar mensen niet bekend zijn met de traditie van carbidschieten, hij het zou verbieden.

Alle vertrouwen

Koelewijn is vanavond niet aanwezig bij de vergadering waar gesproken zal worden over een verbod over carbidschieten. Kampen wordt daar vertegenwoordigd door Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland. "Hij is heel goed geïnstrueerd. Hij kent het ook vanuit zijn periode in Hardenberg. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij onze visie overtuigend zal neerleggen."