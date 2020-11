Minister: Twente Airport wist dat Boeings niet meer konden vertrekken

Twente Airport en de Inspectie belandden onlangs in een hoogoplopend conflict met elkaar over zes Boeings 747 van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa die gestald waren op het luchthaventerrein bij Enschede. Twente Airport wilde onlangs een aantal Boeings weer laten opstijgen, maar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hield dat tegen.

Demontage

Minister Cora van Nieuwenhuizen mengt zich nu in de kwestie, na vragen van Kamerlid Remco Dijkstra (VVD). "Volgens Twente Airport zouden de zes vliegtuigen van Lufthansa langdurig worden gestald met uiteindelijk zicht op demontage van de vliegtuigen", schrijft de minister.

"ILT heeft zodoende ingestemd met de landing van deze vliegtuigen. ILT heeft hierbij vanaf het begin duidelijk aan de exploitant aangegeven dat, vanwege het ontbreken van de infrastructuur, er geen sprake kan zijn van vertrek."

ILT heeft duidelijk aangegeven dat er geen sprake kan zijn van vertrek Minister Cora van Nieuwenhuizen

Pogingen om certificaat te wijzigen

Uit antwoorden van de minister blijkt verder dat Twente Airport in 2019 en 2020 meermaals pogingen heeft gedaan om het luchthavencertificaat permanent te wijzigen, zodat er onbeperkt vluchten mogelijk zijn voor zogenoemde widebodyvliegtuigen als een Boeing 777, Boeing 747 en een Airbus A340.

De inspectie wees de verzoeken telkens af. "De ILT kan hier niet mee instemmen, omdat Twente Airport op enkele onderdelen niet voldoet aan internationale wet- en regelgeving waarin regels zijn gesteld over de aanleg, inrichting, uitrusting", schrijft de minister.

Twente Airport beschikt onder meer niet over een Runway turn pads, Runway shoulders en Taxiway shoulders, zaken die nodig zijn om grote vliegtuigen als een Boeing 747 te laten vertrekken.

End-Of-Life

Twente Airport heeft een luchthavencertificaat voor End-Of Life (EOL). "Met het veiligheidscertificaat van Twente Airport was in deze situatie uitsluitend de landing van widebody luchtvaartuigen toegestaan die voor demontage (end-of-life) of stalling werden aangeboden. Zonder aangepast veiligheidscertificaat mochten luchtvaartuigen van bijvoorbeeld het type Boeing 747 niet vertrekken", aldus de minister.

Twente Airport stelt nog steeds dat vergunningen en certificaten voor het laten landen van de Boeings 747's 'verschillend geïnterpreteerd' zijn.

De Twentse luchthaven stelde vorige week in een eigen feitenrelaas dat 'de veiligheid nooit in het geding is geweest'. Van Nieuwenhuizen gaat niet in op de vraag of er veiligheidsrisico's zijn geweest.