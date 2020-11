Dode man in auto op parkeerplaats Enschede: tientallen voorbijgangers getuige tafereel

Uit een eerste onderzoek blijkt volgens een politiewoordvoerster dat er geen sprake is van een misdrijf. Niettemin is er een onderzoek opgestart, waarbij forensische experts in witte pakken zoeken naar sporen.

Alarmmelding

Aan het eind van de ochtend werd de politie gealarmeerd over een dode man in een auto. De man had een zak over zijn hoofd, die vastzat met tiewraps. Het slachtoffer zat met zijn handen op schoot gevouwen achter het stuur.

Buurtbewoners weten te vertellen dat de auto al sinds vrijdagavond met de binnenverlichting aan geparkeerd stond. Aanvankelijk werd daar weinig aandacht aan besteed. Pas maandagochtend werd het stoffelijk overschot aangetroffen.

Ooggetuigen

Omdat er niet meteen schermen rond de plek werden geplaatst en er sprake was van een grote toeloop van publiek hebben naar schatting tientallen mensen de dode man in de auto zien zitten. Sommigen maakten met hun mobieltje foto's van het ontzielde lichaam.

Als getuigen in aanmerking willen komen voor slachtofferhulp kunnen zij zich melden.

Incidenten

De buurt is de afgelopen tijd meermalen opgeschrikt door incidenten. Zo viel er zondagavond een gewonde bij een schietpartij bij een even verderop gelegen tankstation. Ook de pinautomaat die vorige week werd opgeblazen, stond in de nabije omgeving.

De dode man werd maandagochtend aangetroffen vlak voor een flat, waar vorig weekeinde nog een steekpartij plaatshad.

Hulp nodig?

Heb jij zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl