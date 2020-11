Langeveen legt zich niet neer bij sluiting kerk; parochiaan neemt protestlied op

Parochianen in Langeveen blijven zich verzetten tegen de voorgenomen sluiting van de kerk. Begin oktober werd rond een informatieavond gedemonstreerd met spandoeken en werd de vlag half stok gevoerd bij de begraafplaats, afgelopen weekend is een protestlied van parochiaan Alwie Kroeze uitgebracht.

In het lied 'Kerkdorp zonder kerk' verwoordt de zanger de emoties in het dorp over de voorgenomen sluiting. Volgens de inwoners van Langeveen betekent sluiting van de kerk dat het hart uit het dorp wordt gerukt.

De kerk staat op de nominatie om gesloten te worden in een reorganisatieplan van het bisdom als gevolg van teruglopend kerkbezoek. Het bestuur van de Pancratiusparochie voor Tubbergen en omstreken maakte enkele maanden geleden bekend dat van de negen kerken er zes gaan sluiten tussen nu en 2025.

'Sluiting wordt erdoor gejast'

Maar niet die in Langeveen, als het aan de dorpelingen ligt. Ze willen dat pastoor Pikkemaat zich sterk voor ze maakt en helpt een sluiting te voorkomen. De groep verontruste parochianen heeft er weinig geloof in dat het bisdom zonder hulp van de pastoor op andere gedachten kan worden gebracht. "We kregen alleen een algemeen verhaaltje te horen in oktober en we hebben het gevoel dat de sluiting erdoor wordt gejast zonder dat wij gehoord worden", zegt een van de ongeruste parochianen.

De kerkgemeenschap van Langeveen zei eerder al dat er 150 vrijwilligers op de been gebracht kunnen worden om de kerk open te houden, als de kerk en het parochiehuis voor een symbolisch bedrag kunnen worden overgenomen. "Desnoods plaatsen we op Marktplaats een advertentie voor een zzp hulp-pastoor", zei parochiaan Gerard Avéres afgelopen oktober na de informatieavond.

De cd met het protestlied loopt al goed in Langeveen en binnenkort is de werkgroep ongeruste parochianen weer bijeen om over nieuwe acties te praten om de kerk voor de eredienst te behouden.